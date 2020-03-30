高層翹班接機！令下屬接待「染疫子」...害觀光局同仁、兒子都確診　下場慘了

▲觀光局主管被爆出翹班接兒子。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者許凱彰／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情逐漸擴散，台灣至30日累積確診306例，5人死亡。日前爆出交通部觀光局某高層主管人員涉指示該局駐機場旅客服務同仁接待其「染疫兒子」返國，還同室喝咖啡，導致該接待員工以及其5歲兒子都雙雙確診新冠肺炎，交通部會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，初步結果出爐。

觀光局桃園機場旅服中心員工（案269）因受到觀光局上屬長官的指示，接待其從菲律賓返國的兒子（案277），30日案269的5歲兒子（案299）也被確診感染新冠病毒肺炎。

請繼續往下閱讀...

▲觀光局同仁到管制區內接待長官兒子。（圖／記者李毓康攝）

對此，交通部指出，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之「上屬長官」，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等「公器私用之情事」，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管「撤除原主管職務」，並降調接受後續調查。

觀光局該名內勤主管20日下午3點30分到4點左右抵達桃園機場接送其返國染疫兒子，雖曾向長官口頭請假，但人事差勤系統至今都還查無假單，有餘裕指示下屬接待該名染疫兒子，卻無時間完成假單申請，並未具備事態緊急之情形，請假顯不符程序，恐有曠職之虞，交通部要求觀光局將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

經洽桃機公司、內政部移民署查明，該觀光局主管兒子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。只有觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完通關程序走出管制區，有違比例原則。隨後因觀光局主管尚未抵達，同仁再接待該案喝咖啡，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

據了解，該名觀光局主管在兒子22日發病、26日通報後，還出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，惟為求慎重，交通部已針對該名主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。