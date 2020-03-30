債務糾紛起衝突！高雄男助陣卻遭友人開槍　「子彈貫穿背部」亡

記者陳韻如／高雄報導

高雄鳳山區鳳30日一早發生槍擊案件，一名林姓男子與王姓男子有債務糾紛，找來綽號「阿凱」的王姓男子助陣，雙方人馬相約鳳翔公園談判，但在談判過程中，雙方爆發衝突，林男開槍洩憤，阿凱及王男當場中彈。警方獲報趕抵現場，緊急將2人送醫，但阿凱仍傷重不治，而王男則是手臂中彈，目前正在救治中。

▲綽號「阿凱」的王姓男子為友助陣，卻反遭友人開槍射擊，送醫不治。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方調查，林男為了債務糾紛與王男相約談判，並找來阿凱助陣，但在過程中，王男怒嗆，「你是在嗆什麼！」竟因此惹怒林男，並朝著對方猛開2槍。未料，其中1槍子彈當場貫穿站在兩人中間的阿凱背部，導致他傷重不治。

▲雙方因債務糾紛相約談判，林男被嗆「是在嗆什麼」，因此持槍射擊，不料卻將友人擊斃。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方趕抵現場後，立刻拉起封鎖線調查，並起獲一把槍枝、彈匣，以及兩發未擊發子彈。另外，鑑識人員到場也在一輛白色轎車車窗上發現血手印，警方隨後將林姓男子帶回偵訊，但他對於案情一概否認，並稱不知情，目前詳細案情警方仍深入追查當中。

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