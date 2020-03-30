前101董事長林鴻明涉掏空金尚昌重判10年　撤銷發回更審

▲前101董事長林鴻明涉嫌掏空金尚昌案，最高法院撤銷發回更二審。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前台北101大樓董事長、宏國集團副董事長林鴻明，涉嫌在1998年間利用淡水大筆土地，向中聯信託貸款，並以多重交易的方式，掏空上市公司金尚昌公司，更審遭重判10年。案經上訴第三審，最高法院審理後，認為更審認定的罪名更少、刑度更低，卻定更重的執行刑，量刑違反比例原則，因此撤銷更審10年刑度的判決，發回高等法院更二審。

股票上市公司金尚昌公司原本為三重幫林家私人公司「林三號」，林三號公司後來將公司股票公開發行，改名為金尚昌公司；但金尚昌爆發掏空案件後，2013年間又經股東會同意後，改名為「愛山林」建設公司。

林鴻明原本為金尚昌公司的實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮水仙段的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。但中聯信託又將這筆呆帳以12億元轉賣「白天鵝」建設公司，林鴻明再以自己1人支配的「啟揚」公司以12億100萬元向白天鵝買回土地；之後與大隱建設合蓋「藍海」豪宅，賺取10.22億利潤。至於價值12億餘元的米蘭段土地，則在買主王在山等三人以7.9億元取得所有權後，由林鴻明再以5億元買回。

檢方認為林鴻明以多重交易方式，掏空金尚昌公司，對林鴻明等4人，提起公訴。林鴻明一審遭重判9年半，二審改輕判1年8月，但高院2018年更一審又將他重判10年。

全案上訴最高法院，最高法院認為，一審認定林鴻明犯5罪、總計宣告19年的刑期，當時只定出9年半的應執行刑；但更審減少認定為3罪、總計宣告14年刑期，但卻增加定應執行刑為10年，量刑不符合比例原則。另外更審法院也未說明他不法獲利2億元為何構成《證券交易法》中的重大損害，最高法院認為有必要論述清楚，因此撤銷更審判決，發回高院。