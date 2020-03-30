慈濟成立「精進視訊平台」　全球線上祈疫情消弭

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新冠病毒疫情傳染，因確診感染及死亡人數爆增，造成極為嚴重的全球性疫災，因疫情影響也引發許多人暫時需要進行居家隔離與居家檢疫，各國政府投入「實質防疫」工作已成為全球性議題，慈濟基金會為讓十方大德可以隨時在線上或在居家有「心靈防疫」共修因緣，成立「慈濟精進視訊平台」，3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與，於防疫期間減少人與人之間的直接接觸，又能讓民眾安心參與共修，持續精進，同一時間線上祈福，同心共濟弭災疫。

「2019新型冠狀病毒」成為全球關注及需要戒慎防範事件，慈濟基金會1月底已正式啟動全球防疫機制，每天定時開疫情會議，並依回報最新狀況做出因應。為防新型冠狀病毒疫情蔓延，共同度過疫情，2月陸續暫停與延後大型群聚活動，呼籲人人做好自我防護，更針對海內外分會調度防護資源。慈濟各會所、醫院、學校等志業單位遵循中央流行疫情指揮中心政策落實防疫工作，慈濟也提醒志工執行與宣導「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。

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▲針對「2019新型冠狀病毒」疫情，慈濟每天定時開疫情會議。

▲慈濟各會所、醫院、學校等志業單位遵循中央流行疫情指揮中心政策落實防疫工作。

為了減輕民眾對疫情的恐慌與擔憂，慈濟除了宣導感控與衛教，也於2月3日開始「全球祈禱 蔬食齋戒！同心行動 消弭災疫！」，3月初慈濟志工的每月例行「精進日」也首度以全球線上安心祈福會直播共修，於各慈濟直播平台放送，全球共30個國家地區，總瀏覽超過18萬人次。

慈濟基金會指出，3月28日起持續推動線上共修祈福，包含每日早課、志工早會，每月農曆24日《藥師經》法會、每月月底晚間共修《地藏經》或《慈悲三昧水懺》，以及3月底至4月為期約半個月的禮拜《法華經》，防疫期間除了可就近至慈濟會所保持適當距離連線共修，亦可在家以「慈濟精進視訊平台」線上共修，盼藉由宗教力量安定己心，以虔誠祈福祈祝疫情早日消弭。

▲慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。

慈濟基金會表示，疫情期間，例行的訪視關懷、戶外的環保回收照常，志工除做好自身防護、貫徹洗手、消毒、戴口罩，也叮嚀照顧戶與會員。慈濟也針對海內外分會調度防護資源給第一線防疫工作者，並在獲報後捐贈安心祝福包由縣市主管機構發送給居家檢疫、居家隔離者。盼匯聚全球善念，祝福疫情早日消散、患者痊癒、人人健康、全球平安！共修路徑及時間表請上慈濟全球資訊網(http://www.tzuchi.org.tw/)

▲3月初慈濟每月精進日首度以全球線上安心祈福會直播，全球共30個國家地區，總瀏覽超過18萬人次。