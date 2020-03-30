　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慈濟成立「精進視訊平台」　全球線上祈疫情消弭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新冠病毒疫情傳染，因確診感染及死亡人數爆增，造成極為嚴重的全球性疫災，因疫情影響也引發許多人暫時需要進行居家隔離與居家檢疫，各國政府投入「實質防疫」工作已成為全球性議題，慈濟基金會為讓十方大德可以隨時在線上或在居家有「心靈防疫」共修因緣，成立「慈濟精進視訊平台」，3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與，於防疫期間減少人與人之間的直接接觸，又能讓民眾安心參與共修，持續精進，同一時間線上祈福，同心共濟弭災疫。

「2019新型冠狀病毒」成為全球關注及需要戒慎防範事件，慈濟基金會1月底已正式啟動全球防疫機制，每天定時開疫情會議，並依回報最新狀況做出因應。為防新型冠狀病毒疫情蔓延，共同度過疫情，2月陸續暫停與延後大型群聚活動，呼籲人人做好自我防護，更針對海內外分會調度防護資源。慈濟各會所、醫院、學校等志業單位遵循中央流行疫情指揮中心政策落實防疫工作，慈濟也提醒志工執行與宣導「量體溫、戴口罩、勤洗手」之措施。

▲▼慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

▲針對「2019新型冠狀病毒」疫情，慈濟每天定時開疫情會議。

▲▼慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟各會所、醫院、學校等志業單位遵循中央流行疫情指揮中心政策落實防疫工作。

為了減輕民眾對疫情的恐慌與擔憂，慈濟除了宣導感控與衛教，也於2月3日開始「全球祈禱 蔬食齋戒！同心行動 消弭災疫！」，3月初慈濟志工的每月例行「精進日」也首度以全球線上安心祈福會直播共修，於各慈濟直播平台放送，全球共30個國家地區，總瀏覽超過18萬人次。

慈濟基金會指出，3月28日起持續推動線上共修祈福，包含每日早課、志工早會，每月農曆24日《藥師經》法會、每月月底晚間共修《地藏經》或《慈悲三昧水懺》，以及3月底至4月為期約半個月的禮拜《法華經》，防疫期間除了可就近至慈濟會所保持適當距離連線共修，亦可在家以「慈濟精進視訊平台」線上共修，盼藉由宗教力量安定己心，以虔誠祈福祈祝疫情早日消弭。

▲▼慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。

慈濟基金會表示，疫情期間，例行的訪視關懷、戶外的環保回收照常，志工除做好自身防護、貫徹洗手、消毒、戴口罩，也叮嚀照顧戶與會員。慈濟也針對海內外分會調度防護資源給第一線防疫工作者，並在獲報後捐贈安心祝福包由縣市主管機構發送給居家檢疫、居家隔離者。盼匯聚全球善念，祝福疫情早日消散、患者痊癒、人人健康、全球平安！共修路徑及時間表請上慈濟全球資訊網(http://www.tzuchi.org.tw/)

▲▼慈濟3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。（圖／慈濟基金會提供）

▲3月初慈濟每月精進日首度以全球線上安心祈福會直播，全球共30個國家地區，總瀏覽超過18萬人次。

ET快訊
洛杉磯返台「居家檢疫男落跑」！竹縣府公布姓名：陳念琦
害遠航528人失業！董事長張綱維遭聲押
單手持槍畫面曝！劫匪一槍射中保全…5發狂掃天花板監視器
郝柏村離世　任內留給台灣這項政策…全世界都羨慕
辛龍今仍守靈堂一整天　雙手合十憔悴道謝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

離島搭船民眾即日起要帶身分證件　還要留下資料、聯絡電話防疫

【英語多益通】疫情引爆全球失業潮　無薪假的英文是？

台灣虎航搭機社交距離即起上路　報到→登機「前、後旅客間隔1公尺」

美國人喝咖啡是愛國態度？！看「波士頓茶葉事件」始末秒懂

新北22年來首度「線上潑水節」！侯友宜贊成社交距離：一直超前部署

慈濟成立「精進視訊平台」　全球線上祈疫情消弭

頂山賞鳥亭導覽解說活動　民眾參與熱烈反應夯

留給台灣最好的禮物！郝柏村離世…留下「健保政策」成醫療基石

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

離島搭船民眾即日起要帶身分證件　還要留下資料、聯絡電話防疫

【英語多益通】疫情引爆全球失業潮　無薪假的英文是？

台灣虎航搭機社交距離即起上路　報到→登機「前、後旅客間隔1公尺」

美國人喝咖啡是愛國態度？！看「波士頓茶葉事件」始末秒懂

新北22年來首度「線上潑水節」！侯友宜贊成社交距離：一直超前部署

慈濟成立「精進視訊平台」　全球線上祈疫情消弭

頂山賞鳥亭導覽解說活動　民眾參與熱烈反應夯

留給台灣最好的禮物！郝柏村離世…留下「健保政策」成醫療基石

廚房看出一個人品味度　「4個最常犯的裝修錯誤」閃避過空間設計感大增！

華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

超美太陽能板！　「海力雅集成」美學潔能牆獲德國紅點設計大獎

獨家／謝忻掰了13年公司！爆出阿翔婚外情「工作停擺9個月」　她親回下一步

體溫計出口將解禁！限制出口1個月　海關查獲57支

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線　託夢家人：我已經那個了

出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

宜蘭首間「新馬辣」開幕時間曝光　黑毛和牛、天使紅蝦吃到飽還有網美花牆

馬英九憶追隨郝柏村的日子：「他猶若一部捍衛中華民國的史詩」

郝柏村中風引發器官衰竭　三總逝世享嵩壽101歲

生活熱門新聞

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

7縣市增確診！全台298例分布曝：台北83、新北70

口罩實名制新規每14天可買9片

快訊／案108奧捷團40多歲男不治

好市多一幕　網推：在台灣很幸福

林佳龍震怒下令調查：有特權絕不寬貸

新冠肺炎再增2死共5人病逝！

「台灣負壓病床」快用完！施景中：得考慮真正鎖國

「台灣破300例」考慮封城？　陳時中曝「不封原因」：最重要是守好邊境

交部怒撤「觀光局官員」職務！

西部唯一淨土靠3因素？名嘴再揭巧合

老婆討厭汽水卻突要「買可樂」！真相羞爆

更多熱門

相關新聞

台東企業營運及融資診斷輔導說明會

台東企業營運及融資診斷輔導說明會

受新冠肺炎影響台東縣地區各企業融資，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，特於30日辦理「企業營運及融資診斷輔導說明會」，邀請台東縣內各工商產業等團體參加，會中除讓企業瞭解銀行融資專案優惠貸款內容申請及信保基金專案保證協助等中央紓困機制外，中央也將整合各界意見，務實面對經濟危機，提出多元有效的紓困方法，協助中小企業度過難關。

多國抱怨「陸製快篩試劑」準確率低　華春瑩回應

多國抱怨「陸製快篩試劑」準確率低　華春瑩回應

防止社區感染！彰化校園4月起到7/14禁開放

防止社區感染！彰化校園4月起到7/14禁開放

志村健遺體直接火化！73歲哥哥不能見最後一面爆哭

志村健遺體直接火化！73歲哥哥不能見最後一面爆哭

直播中志村健病逝！近藤春菜爆哭

直播中志村健病逝！近藤春菜爆哭

關鍵字：

新型冠狀病毒新冠肺炎防疫直播法會慈濟法華經藥師經

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

劉真羽化成仙　靈車抵達三芝龍巖真龍殿

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面