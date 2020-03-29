最新15例「感染路徑」曝光　「逢甲李鍾碩」看記者會驚：跟我搭同一班機！

▲本日新增15例關係圖，點圖放大。（圖／王譯萱製作）

記者黃君瀚／綜合報導

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中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增15例確診，14例境外移入、1例本土，出國目的多為旅遊或工作。目前全國累積感染人數達298例，非本土高達255例，占比85.5%攀上新高峰，另外有2人死亡、39人解除隔離，包含養護機構護理師（案156）。

暱稱「逢甲李鍾碩」（man790810）的網友看了指揮中心記者會，在PTT驚呼他與案例277、案例284搭乘同一班機（編按：長榮BR-282），「我該注意什摸（什麼）嗎？目前居家隔離第10天，快被放出去惹（了）。」

他同時解釋出國原因，早在今年1月中就到菲律賓念書，後來學校突然停課才提早從宿霧返台，不過當時選擇的是商務艙，應該比較少機會接觸到感染者，「希望他沒去貴賓室」。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增15例與累積個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／王譯萱製作）

3月29日新增15例：

案例298：30多歲 男性

3月7至27日前往法國工作，18日出現發燒、全身倦怠、結膜充血、胸痛、嗅覺味覺喪失等症狀，機場採檢後今日確診。

案例297：10多歲 男性

2019年9月1日至今年3月27日前往法國就學，3月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、流鼻水等症狀，機場採檢後今日確診。

案例296：20多歲 女性

2019年12月30日至今年3月27日前往西班牙、突尼西亞、法國就學，2月15日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹痛等症狀，機場採檢後今日確診。

案例295：60多歲 男性

3月14至19日前往英國旅遊，22日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例294：20多歲 女性

2月9日至3月20日前往瑞是工作，3月25日出現喉嚨痛、鼻塞症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例293：40多歲 男性 案289先生

3月7至16日跟團前往葡萄牙、西班牙旅遊，23日出現咳嗽症狀，接觸者檢查採檢後今日確診。

案例292：10多歲 女性

1月31日至3月19日前往美國工作，22日出現咳嗽、頭痛、發燒等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例291：60多歲 男性 與案290家庭群聚

案290家人，3月10至14日同行前往印尼旅遊，22日出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，自行就醫採檢後今日確診。

案例290：50多歲 女性 與案291家庭群聚

案291家人，3月10至14日同行前往印尼旅遊，22日無嗅覺，自行就醫採檢後今日確診。

案例289：40多歲 女性 案293妻子

丈夫於3月16日從西班牙旅遊回國，案289在3月22日出現發燒、鼻炎症狀，自行就醫採檢後今日確診。

案例288：20多歲 男性 與案250同團

3月10至22日與案例250同旅行團前往摩洛哥，23日出現發燒、咳嗽症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例287：20多歲 男性

2019年12月19日至今年3月26日前往英國就學，3月19日出現發燒、疲倦症狀，機場採檢後今日確診。

案例286：30多歲 女性

3月8至17日跟團前往土耳其旅遊，23日出現發燒、咳嗽等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例285：30多歲 男性

3月9至16日前往美國工作，3月19日出現腹瀉、咳嗽等症狀，自行就醫採檢後今日確診。

案例284：20多歲 男性

1月31日至3月20日前往菲律賓工作，3月25日出現發燒、喉嚨痛等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。