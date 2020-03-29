今增15例確診！　20多歲男「長期待菲律賓工作」...居家檢疫時確診

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增15例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，包括14例境外移入及1例本土。其中，案284長期在菲律賓工作，3月20日返國後於居家檢疫時身體不適，經通報後於今日確診。

指揮中心指出，案284為20多歲男性，長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨(28)日公布之案277搭乘同班機(長榮BR-282)；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。指揮中心提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，案284搭乘的航班，旅客人數是72位，為國人56位、外國人16位。

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▲台灣目前確診人數為298人，39人解隔離。（圖／王譯萱製作）

指揮中心表示，這次14例境外移入中的個案為9男5女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至27日，發病日介於2月15日至3月25日；個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓及印尼活動史；出國目的以旅遊或工作為主。

▲今日新增15例確診案例。（圖／衛福部提供）