批台檢疫所像監獄⋯英情侶「清晨落跑不知去向」！莊人祥：時間到了才離開

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，日前英國一對情侶於3月初入境台灣，按要求需居家檢疫14天，後載往花蓮的檢疫旅館隔離，2人卻抱怨檢疫旅館條件差「宛若住在監獄一樣。」一番言論引發全台譁然，一度登上BBC版面。今（29）日該情侶檢疫期滿，原預計上午10時離開卻搶在7時左右出關落跑，目前不知去向，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥澄清表示，「時間到了才離開。」但礙於個人隱私不好多做說明。

針對該對英國情侶目前去向以及是否有要求對方儘速離台？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「他們已經完成居家檢疫，有什麼理由請他們儘速離台呢？」也澄清2人於今日上午凌晨就可以離開檢疫旅館，強調「他們沒有落跑，也是時間到了才離開。」至於目前去向礙於個人隱私不便公布。

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據悉，這對英國情侶原計要前往澳洲旅遊，途中過境台灣，但因新冠肺炎疫情升溫，2人決定暫待台灣不飛往澳洲，由於已經落地需要配合台灣進行為期14天的居家檢疫，該情侶卻表示沒有錢，故由指揮中心安排至花蓮檢疫所進行隔離，每日收費250元，孰料2人不僅抱怨台灣檢疫旅館環境差，沒有熱水、飲食不佳，甚至透過親友報料登上BBC版面，此舉引發軒然大波，儘管事後道歉並下架新聞，指揮中心仍於27日宣布不予核發防疫補償金。

今日該對英國情侶檢疫期滿，原訂上午10時步出花蓮檢疫隔離所，卻在清晨7時悄然出關，目前不知去向。