指台灣「蠢蠢欲動」　北京學者李振廣：與美共演以疫謀獨

▲美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳政錄／綜合報導

對於台美聯合防疫，大陸方面不斷表達強烈反彈。據《中評社》報導引述北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣說法，這是民進黨打著防疫旗號，所搞的「政治小動作」，不是真抗疫而是要謀「獨」，特別是與美國國內的反華勢力密切勾連，一唱一和，演出一連串以疫謀獨的鬧劇。

據了解，我外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，於近日簽署「台美防疫合作聯合聲明」。聲明提到，為共同對抗新冠肺炎病毒，美台將進一步強化台美諮商與合作機制，在夥伴關係下，分享包括快篩檢驗試劑、疫苗、藥品等的研發生產，以及追蹤接觸者相關技術機制與科技、醫療用品及設備、學者聯合會議等方面的合作與交流。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文在臉書表示，在平等互惠原則下，美國將保留三十萬件防護衣原料給台灣，台灣在口罩產量逐漸穩定後，也將提供美國每周十萬個口罩。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，上述舉動暴露民進黨當局借新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」、和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上。

李振廣認為，自大陸新冠肺炎疫情爆發以來，台灣當局一直蠢蠢欲動。前有「台獨分子」賴清德訪美，再有美國國會通過「台北法案」，還有此次聲明，足見台灣當局企圖利用大陸全力以赴抗疫之際，尋求在國際社會上搞「台獨」突防。

▲外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

他說，民進黨這些打著防疫的旗號而搞得政治小動作，就是所謂的醉翁之意不在酒——不是真抗疫而是要謀獨。李振廣還認為，台美只是互相利用，各懷鬼胎，美國政客及反華勢力為了把中美關係搞得更亂，全面實施其對華新冷戰，有意打台灣牌，儘管此次聲明是由「美國的民間非營利組織」AIT台北辦事處處長簽的，「但其中的確也透露出美國在美台關係上打擦邊球，要把台灣往火坑裡推的意圖越來越明顯。」

李振廣強調，民進黨當局與美國一唱一和借疫謀獨，顯然是在玩火。因為總書記習近平在十九大報告中提到，「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。」因此他直言，如果以疫謀獨，「門兒都沒有。」

值得注意的是，對於先前國台辦反對台美防疫聯合聲明，我陸委會於24日晚間表示，「一中原則」也不是健康安全的藥方，直指台灣不屬於中華人民共和國，世界上沒有中方所謂的「中國台灣地區」，北京當局沒有認清中華民國存在的事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

▼北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／記者陳政錄攝）

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