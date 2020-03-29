防堵機組員就醫成防疫破口！　職業身分已在健保旅遊史註記

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，為確保航空公司機組員健康安全，防疫裝備要求與醫護人員差不多，中央流行疫情指揮中心今（29）日也宣布，機組員部分都已完成在健保旅遊史註記。

▲機組員防護升級，機上要穿戴防護衣、護目鏡、口罩及手套。（圖／指揮中心提供）

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機組員為高風險行業，但因通關方式不同，就醫時不會有註記，外界擔憂是否成為防疫破口？對此，副指揮官陳宗彥表示，機組員部分都完成在健保旅遊史上的註記，要呼籲醫療院所，不要因為有註記後，拒絕機組員的就醫。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

另外，機組員機上防護的部分，民航局表示，昨天晚上指揮中心就將防護衣、護目鏡等物資陸續送到民航局，第一周因為時間比較急，今天會由民航局統一發配至航空公司，之後長期性的物資補給，會再跟指揮中心聯繫供給方式。

根據統計，國際線客艙組員隔離衣一周需要7000套，一旦脫掉就不能再用，護目鏡因為消毒後可以重複使用，預估需要6000個，但數字會隨實際航班數變化。駕駛員部分，因為跟旅客沒有近距離接觸，因此不需要防護衣、護目鏡，僅須配戴口罩、手套。

至於口罩等級部分，民航局表示，一般航機上，航空公司都會準備有N95口罩，但因為戴上去負擔較大，可能會影響工作，沒有強制空服員要配戴，一般只要戴外科醫療口罩即可，但若組員需要用的話，也可以戴。