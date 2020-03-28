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習近平主持中央政治局會議：提高財政赤字率「發行特別國債」

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▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

▲習近平先前赴武漢考察疫情。（圖／新華社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局27日召開會議指出，要加大宏觀政策調節和實施力度，抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

根據《新華社》報導，此次會議由中共中央總書記習近平主持，會議認為，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。

▲▼影／習近平看望武漢社區　隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

會議指出，要加大宏觀政策調節和實施力度。要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

會議提到，要落實好各項減稅降費政策，加快地方政府專項債發行和使用，加緊做好重點項目前期準備和建設工作。要充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。對地方和企業反映的難點堵點問題，要抓緊梳理分析，及時加以解決，推動產業鏈協同復工復產達產。

會議強調，要加快釋放國內市場需求，在防控措施到位前提下，要有序推動各類商場、市場復工復市，生活服務業正常經營。要擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持線上新型消費熱度不減。要加強國際經貿合作，加快國際物流供應鏈體系建設，保障國際貨運暢通。

▲▼影／習近平看望武漢社區　隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

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