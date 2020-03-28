妻大吵負氣衝派出所　夫跟隨一身酒味警「你酒駕喔」露餡挨罰

男子與妻大吵，開車跟著妻子到派出所，卻遭警方聞到酒味，依酒駕開罰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

姓男子帶妻兒開車到墾丁玩，才入住民宿，2人就因為邱男手機有陌生訊息卻不願解鎖來看大吵。邱妻帶著兒子負氣步行到派出所要叫計程車，邱男尾隨在後遭警方嗅出酒氣，還自承有喝3瓶啤酒，遭酒測開罰。邱男不服提告，否認酒駕，但台中地院認為事證明確，警方依法行政，沒有違誤，判邱男敗訴。

判決書指出，邱姓男子2019年8月30日開車載著妻子與兒子南下到墾丁旅遊，夜間入住民宿。邱妻要求邱男將手機解鎖看訊息，邱男不願，雙方大吵。民宿主人以吵鬧其他房客為由，要求他們離開。邱妻憤而帶著小兒子步行出去，走到約600公尺外的墾丁派出所，要求值班警員代叫計程車。

邱男當下也跟著走進派出所，警員聞到他身上有酒味，順口一問「你們一起來的嗎？」邱妻反駁說，她跟兒子是走路過來。邱男坦承說他原本開車跟但「不好跟」，才將車停在麥當勞那再走過來。他隨即遭警方認定酒駕，依規定酒測測出0.18，依法開罰3萬元，汽車移置保管，另外，駕照吊扣2年，還要參加道安講習。

邱男不服提訴願遭駁回，接著向台中地院提起行政訴訟，否認自己酒駕。他辯稱，警察不是路檢攔停他，只是口頭詢問是否酒駕。他承認夫妻吵架前有喝半瓶啤酒，因妻子負氣走出民宿，他才辦理退房，把車移到民宿停車場的外面。他接著再徒步跟隨妻子要跟她解釋，解釋時又喝2瓶啤酒。他還告訴妻子，他已經喝酒，不能開車，其妻才會走到墾丁所，請警察代叫計程車。

邱男說，他向員警謊稱自己酒駕，是跟妻子「賭氣」，且停車位置距離墾丁所600公尺，警員並無其他證據，可以證明他酒駕，裁罰有違誤，聲明撤銷。

法官審理後認為，邱男描述喝酒時間、喝多少酒，以及開車的起始位置相當明確，警方酒測過程也合法。至於警察不是當場攔查之說，在《警察職權行使法》第8條定明文，警察客觀合理判斷易生危害，可對駕駛人實施酒測，並不是要「攔停」才能酒測，據此判決邱男敗訴。仍可上訴。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►老司機要哭哭了！ 台中金錢豹、海派宣布：28日起停業14天

►獨／海外疫情延燒 吸金3億犯聲請解除境管…理由「我要陪家人出國玩」

►國二小情侶公園穿制服牽手放閃 學校接到檢舉：各記一小過再寫悔過書