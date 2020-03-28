台鐵「集集石虎號」上路！車身彩繪「山羌、松鼠、野兔」陪你搭火車

▲台鐵集集石虎號。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局去年與農委會林務局合作，推出里山動物彩繪列車，獲得大眾熱烈迴響，今年台鐵局與農委會特生中心合作設計「集集石虎號」列車，近日已正式亮相，車身彩繪了石虎、台灣山羌、赤腹松鼠等8種小動物，讓旅客搭車的同時，也能認識可愛的野生動物。

台鐵局副局長馮輝昇致詞時表示，為支持中臺灣生態保育，台鐵局與林務局合作的里山動物列車後，又再度與特生中心共同合作「集集石虎號」動物彩繪列車，讓旅客進入車廂彷彿置身於石虎生態系中，與車窗外移動的風景相映成趣。

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▲台鐵集集石虎號車身繪有8種野生動物。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，「集集石虎號」列車行駛於集集支線，列車4節車廂分別以古典穩重的墨綠、靛青、茶褐、棕紅色為基底，彩繪上靈動可愛又療癒的里山野生動物家族，包含石虎、山羌、白鼻心、台灣野豬、台灣野兔、竹雞、赤腹松鼠和莫氏樹蛙等8種野生動物。

進入「集集石虎號」列車車廂中，還能發現石虎的生平小故事介紹，以及精緻俏皮的國產材石虎木雕，伴隨著旅客到沿途的里山小鎮漫遊，放慢生活步調，帶著好心情，認識里山生物的安心生活網絡。

台鐵局表示，希望列車不僅是運送旅人的交通工具，更是環境教育知識的承載平台。沿途鄰近景點包含集集鐵道觀光小學堂、特生中心保育教育館、車埕木業展示館等，適合全家假日出遊來趟生態之旅。

▲台鐵集集石虎號車廂內有可愛石虎。（圖／台鐵局提供）