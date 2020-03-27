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燒欸賣來！發燒不可搭車　林佳龍撂狠話「就是不能載」

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▲▼台鐵,普悠瑪,火車,消毒,口罩,車廂。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵旅客自發性戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，搭乘大眾運輸時最好配戴口罩，以保護自己。交通部表示，屆時將強力勸導旅客戴口罩，台鐵、高鐵也將陸續在車站內商家販售布口罩、泡棉口罩等，預計4月起鋪貨完畢，若旅客被測出發燒，則不可搭乘大眾運輸。

【13:35更新】

請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍今日於臉書發文表示，「不是我派，發燒就是不能載」。他表示，交通場站體溫量測設備陸續到位，4/1大站都有，5/1通通都有。若乘客進站連續量測2次額溫都達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C，請就醫休息，不得進入。

林佳龍強調，搭乘大眾運輸，請戴上口罩。另外，台鐵清明連假不提供長途列車站票，「不要逼我講太直白，發燒請您不要來」。

▲▼發燒不可搭乘大眾運輸。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲發燒不可搭乘大眾運輸。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

交通部表示，強力勸導民眾在連假期間搭乘大眾運輸儘可能配戴口罩外，並要求各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施。

交通部指出，旅客被連續量測2次額溫均達37.5°C，或第二次量測耳溫達38°C者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。

▲▼高鐵,車站,返鄉,口罩,防疫,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵將宣導要求旅客戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵,車站,返鄉,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，將透過車站內超商通路販售布質材質口罩，目前全台共計49個車站有店面，包含73家便利店及8家藥妝店，共計81家店，「全家超商」共42家店舖，預計3月31日完成鋪貨，每店面每日鋪貨200個布口罩；「統一超商」及「康是美藥妝」共20家均已販售口罩。另外其他商家均鋪貨中，所有商店81家，均會在4/1販售布口罩。

高鐵公司表示，24日起已透過車站及車廂廣播對旅客宣導，防疫期間搭乘高鐵請全程佩戴口罩。另外高鐵各站超商將自3月28日起陸續進行鋪貨，預計3月31日旅客即可在全線12座車站內超商可購得泡棉口罩。

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