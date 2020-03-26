防疫慢半拍！立委轟「全面量體溫不可拖到5月」　台鐵：改4/30前實施

▲台鐵南港站增設紅外線熱顯像儀。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局原定5月1日起所有車站均量測進站旅客體溫，遭到立委立法委員賴惠員、黃國書、王美惠及黃世杰砲轟是防疫慢半拍。面對立委批評，台鐵局表示，將「提前一天」，於4月30日前陸續完成包含招呼站在內等所有241個車站全面實施量測體溫。

台鐵局25日指出，已購置32台紅外線測溫儀，自3月6日起於南港、板橋、桃園及臺北等站進行測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、臺中、嘉義、臺南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、臺東等總計22個車站。

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台鐵局指出，併同另12個一等站以額溫槍量測旅客體溫，共34站將於4月1日起實施進站旅客量測體溫，另外陸續增加量測體溫車站，預定最晚5月1日起所有車站均量測進站旅客體溫。

▲台鐵旅客多會戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

然而立法委員賴惠員、黃國書、王美惠及黃世杰今（26）日於立法院召開聯合記者會，質疑台鐵拖到5月才全面實施量體溫的措施，實在是慢半拍的防疫做法，未來兩週為防疫關鍵，也牽涉到清明連假，若台鐵沒有積極作為，恐怕會成為防疫破口。

對此，台鐵局表示，因車站數量多計241站，且目前體溫量測設備不易採購及防疫天使持續招募中，也在二月起已提前部署採購體溫量測設備，規劃將分階段實施全面量測體溫。

台鐵局表示，第一波自4月1日起於34站實施進站旅客量測體溫，包含22站裝設紅外線測溫儀、12站配置額溫槍量測，旅客涵蓋率約7成；第二波視額溫槍採購及人力招募情形，陸續加速啟動其他車站量測體溫。

▲搭車乘客自主消毒。（圖／記者李宜秦攝）

另外47站招呼站地屬偏僻，人員招募較困難，面對立委批評「不可拖到5月」，台鐵宣布將「提前一天」，最遲4月30日前完成招募，全面實施量測體溫。

台鐵局表示，乘客經紅外線顯像機或額溫槍量測達37.5度會再次複測，如複測時體溫仍超過標準，會主動告知旅客，並勸導旅客就醫或返家休息，若旅客確有搭車需求，將請其配戴口罩後再行搭乘。