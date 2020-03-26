「台耀化學」投入抗疫製藥　鄭文燦：期短藥物開發時間

▲鄭文燦參訪投入抗疫製藥的防疫國家隊「台耀化學」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日參訪位於蘆竹區，研發量產瑞德西韋的企業台耀化學公司表示，對抗疫情威脅，政府與民間製藥大廠合作，投入製藥，而台耀化學是國內少數擁有超低溫設備的原料藥公司，可生產瑞德西韋高純度藥物，目前正在與時間賽跑，希望至少能夠合成1公斤以上的純化原料藥，提供給新冠肺炎病患治療使用。

▲▼台耀化學是國內少數擁有超低溫設備的原料藥公司。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，中央研究院能夠在實驗室內做出純化程度很高的藥物，但若要量產，仍需仰賴民間藥廠配合。在本次防疫戰中，防疫國家隊積極整合政府與民間力量，期能縮短篩檢試劑、藥物、疫苗開發所需時間；然，新藥前期開發成本龐大，台耀化學積極投入抗疫製藥，並已購置所需原料及必要設備，現在正在製程開發階段，因應整體防疫需求，市府將向中央部會反映，支持台耀化學盡快將瑞德西韋開發完成。

台耀化學公司執行長楊志平表示，目前台耀化學即將完成10公克級瑞德西韋開發，預計短期內將提升至100公克，並在下一步到達公斤級量能，但是公斤級所需原物料及投入成本較大，希望政府能夠提供適當協助。台耀化學擁有低溫可控制到零下80度的生產設備，最大生產批量可達2公斤，經估算，每公斤約可治療1,000位病患。台耀化學將以「戰備存糧」的概念，投入抗疫製藥，待中央政府取得專利授權以後，將進行生產、製造、使用，與政府共同守護民眾健康安全。

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