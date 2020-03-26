桃園「生態物流專案辦公室」揭牌　邱俊銘擔任執行長

▲生態物流專案辦公室執行長邱俊銘（站立者）主持，與歐洲在台商務協會、桃園在地物流業者進行交流。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市與全球最大永續城市組織ICLEI合作，由桃園擔任首屆國際生態物流社群主席城市，統籌推動生態物流政策，26日成立「生態物流專案辦公室」並舉行揭牌，隨後，由生態物流專案辦公室執行長邱俊銘主持，與歐洲在台商務協會、桃園在地物流業者共同交流，讓業界了解生態物流內涵與市府規劃，開啟未來生態物流合作契機。

▲鄭文燦指出，桃園身為台灣物流產業的重心，有責任引領國際社會實踐生態物流。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，全國有近八成，約2,000多家的物流業者座落於桃園，桃園身為台灣物流產業的重心，有責任引領國際社會實踐生態物流，有效解決經濟發展與環保永續衝突；而生態物流是國際近幾年正夯的新興議題，為讓產業了解推動重點，在考量人本、環境、交通、能源、建築等面向後，選定具桃園特色的應用場域，提出5個生態物流示範區。

▲▼桃園「生態物流專案辦公室」揭牌。（圖／市府提供）

該5個生態物流示範區，分別為機場倉儲物流示範區、沙崙綠倉儲示範區、青埔綠能物流聚落示範區、中華郵政物流暨華亞科技園區示範區、商圈（大溪老街）示範區，從貨物入境的車輛、路線、智慧交通管理；倉儲的綠建築推動、包裝減廢回收、智慧倉儲；送貨端的共享物流、智慧收貨及貨車補助與管制，從整體產業鏈考量打造物流解決方案。

鄭文燦強調，以沙崙綠倉儲示範區為例，園區設有智慧交通管理系統，導入車流、違停、超速偵測，搭配電子看板導引，能紓解未來倉儲物流業者進駐的車流阻塞問題。園區更採用綠能系統，太陽能發電提供公用設施及建築使用，並建置智慧儲能系統，調節太陽能及電網供電，讓未來進駐物流業者有穩定的綠能可用。

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