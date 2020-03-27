花蓮成立防疫消毒大隊　盤點600餘處重點處所加強消毒

▲花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊共同開會，將加強公共場所戶外環境消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠性病毒疫情延燒，花蓮縣25日成立防疫消毒大隊，並於26日邀集13鄉鎮市公所清潔隊召開會議，要求加強公共場所戶外環境消毒作業，27日起各鄉鎮市同步啟動防疫消毒作業。

執行重點將以交通場站（捷運、火車、公車、計程車）、大型營業場所(百貨賣場、電影院、健身房及其他營業場所)、人潮聚集民生熱點(超市、市場、商圈)、學校及民眾洽公機關、其他配合疫情需要消毒之地點，總計全縣有600餘處將實施消毒作業。

▲▼防疫消毒大陸針對全縣600餘處重點處所執行消毒作業。

清明掃墓時節將屆，為降低社區感染等情事發生，花蓮縣各鄉鎮市公所亦針對納骨塔、火葬場等祭祖場所加強防疫消毒作業；另針對25日居家檢疫民眾趴趴走造成疫情恐慌之衝擊，花蓮市清潔隊已於相關行進路線等區域進行消毒作業，並請各鄉鎮市公所針對轄區狀況提高警覺及敏感度，防疫視同作戰各單位都上緊發條。

豐濱鄉公所亦因3月28日（星期六）辦理鄉長補選作業，預計於3月27日（五）上午，進行本次選舉各投開所（7個）週邊之環境消毒工作，請民眾安心投票。

防疫嚴峻時期，為將風險降到最低，花蓮縣政府再次呼籲，請各管理機關及營業場所自主管理加強室內防疫消毒作業，針對經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒、浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等相關設備，請設置專責人員定期清潔，每天至少消毒1次，如使用接觸頻率過高等處，可適度提高消毒頻率，並提醒民眾盡可能的少出入公共場合，人多的密閉空間要記得戴上口罩，最重要的是勤洗手，才能有效的杜絕病菌。

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