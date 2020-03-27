　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮成立防疫消毒大隊　盤點600餘處重點處所加強消毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊共同開會，將加強公共場所戶外環境消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊共同開會，將加強公共場所戶外環境消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠性病毒疫情延燒，花蓮縣25日成立防疫消毒大隊，並於26日邀集13鄉鎮市公所清潔隊召開會議，要求加強公共場所戶外環境消毒作業，27日起各鄉鎮市同步啟動防疫消毒作業。

執行重點將以交通場站（捷運、火車、公車、計程車）、大型營業場所(百貨賣場、電影院、健身房及其他營業場所)、人潮聚集民生熱點(超市、市場、商圈)、學校及民眾洽公機關、其他配合疫情需要消毒之地點，總計全縣有600餘處將實施消毒作業。

▲花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊共同開會，將加強公共場所戶外環境消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼防疫消毒大陸針對全縣600餘處重點處所執行消毒作業。

清明掃墓時節將屆，為降低社區感染等情事發生，花蓮縣各鄉鎮市公所亦針對納骨塔、火葬場等祭祖場所加強防疫消毒作業；另針對25日居家檢疫民眾趴趴走造成疫情恐慌之衝擊，花蓮市清潔隊已於相關行進路線等區域進行消毒作業，並請各鄉鎮市公所針對轄區狀況提高警覺及敏感度，防疫視同作戰各單位都上緊發條。

▲花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊共同開會，將加強公共場所戶外環境消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

豐濱鄉公所亦因3月28日（星期六）辦理鄉長補選作業，預計於3月27日（五）上午，進行本次選舉各投開所（7個）週邊之環境消毒工作，請民眾安心投票。

防疫嚴峻時期，為將風險降到最低，花蓮縣政府再次呼籲，請各管理機關及營業場所自主管理加強室內防疫消毒作業，針對經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒、浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等相關設備，請設置專責人員定期清潔，每天至少消毒1次，如使用接觸頻率過高等處，可適度提高消毒頻率，並提醒民眾盡可能的少出入公共場合，人多的密閉空間要記得戴上口罩，最重要的是勤洗手，才能有效的杜絕病菌。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
撐不住！燦星網決議：出清燦星旅股權53.1%
美國女困倫敦「真的很絕望」！她拍片哭求：想回中國　結局出爐
謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量
16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「降10度」　清明連假天氣曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新冠肺炎衝擊觀光產業　台東辦理紓困2.0版發布後第1場說明會

台東撥用5千片口罩保護消毒工作大隊　158名人員受惠

竹市防疫計程車上路　載送居家隔離檢疫者赴防疫旅館及就醫

花蓮成立防疫消毒大隊　盤點600餘處重點處所加強消毒

防疫新冠超前部署　大雅警分局分流演練啟動

宜蘭娛樂稅減徵30%房屋稅調低　林姿妙：縣府與縣民共體時艱

救護車資源有限　雲林成立「防疫車隊」接送隔離民眾

台東大學72周年校慶運動會　精簡賽程做足防疫準備

台南安平海洋救生救難複合式演練　跨單位聯防應變迅速

竹市終身教育學習課程 自3月30日起停課至6月底

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

新冠肺炎衝擊觀光產業　台東辦理紓困2.0版發布後第1場說明會

台東撥用5千片口罩保護消毒工作大隊　158名人員受惠

竹市防疫計程車上路　載送居家隔離檢疫者赴防疫旅館及就醫

花蓮成立防疫消毒大隊　盤點600餘處重點處所加強消毒

防疫新冠超前部署　大雅警分局分流演練啟動

宜蘭娛樂稅減徵30%房屋稅調低　林姿妙：縣府與縣民共體時艱

救護車資源有限　雲林成立「防疫車隊」接送隔離民眾

台東大學72周年校慶運動會　精簡賽程做足防疫準備

台南安平海洋救生救難複合式演練　跨單位聯防應變迅速

竹市終身教育學習課程 自3月30日起停課至6月底

接見民間監督司改聯盟　蔡英文：期許共同推進司法改革成果

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

中職／明星賽受疫情波及　確定史上首度停辦

土耳其淪陷！　吳鳳擔心家人…妹妹曝現況「完全不敢出門」

他愛地球花27萬蓋「超前衛空氣混凝土圓房」　冬暖夏涼外觀超吸睛！

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

NBA Store Taiwan強力主打　MK春夏商品潮人必備行頭

不老男神搞怪「內褲套頭當口罩」變身鹹蛋超人！　網傻眼：真的好笑嗎？

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

泰女入境趴趴走　違反居家檢疫最高可罰100萬

桃園「台耀化學」　投入抗疫製藥

防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警開罰

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

疫情嚴峻大型公墓謹慎防疫

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

桃園「生態物流專案辦公室」　揭牌　

金山警規劃異地辦公室演練

嘉女騎士撞路邊大貨車　2女童頭破裂

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

東港安泰醫院分流分艙+醫療分棟　衛福部肯定

Big CityＸUber Eats　知名美食在家吃得到

更多熱門

相關新聞

台東大學72周年校慶運動會　

台東大學72周年校慶運動會　

國立台東大學原訂於3月27至28日舉辦的校慶運動會，分為陸上運動會及水上運動會；基於室內空間選手聚集、防疫不易之考量，故在3月2日已先行取消水上運動會的賽程。依據中央疫情指揮中心建議，戶外活動達1,000人以上的活動暫緩；學校即啟動賽會因應措施，包含開幕流程精簡、減少參與開幕人數、落實體溫量測等措施，取消開幕、頒獎等儀式，僅保留個人決賽賽程。

疫情升溫！媽祖聯名款納離水助抗疫

疫情升溫！媽祖聯名款納離水助抗疫

日產1300萬片口罩去哪了？蘇貞昌「算給你聽」允諾公開數量流向

日產1300萬片口罩去哪了？蘇貞昌「算給你聽」允諾公開數量流向

ET民調／93.5％要這3種場所「暫停營業」

ET民調／93.5％要這3種場所「暫停營業」

變色龍洗手30秒　網讚防疫小尖兵

變色龍洗手30秒　網讚防疫小尖兵

關鍵字：

防疫消毒大隊重點處所清明掃墓補選

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面