▲ 台東大學72周年校慶運動會，精簡賽程做足防疫準備。（圖／台東大學提供）

記者楊鈞典／台東報導

國立台東大學原訂於3月27至28日舉辦的校慶運動會，分為陸上運動會及水上運動會；基於室內空間選手聚集、防疫不易之考量，故在3月2日已先行取消水上運動會的賽程。依據中央疫情指揮中心建議，戶外活動達1,000人以上的活動暫緩；學校即啟動賽會因應措施，包含開幕流程精簡、減少參與開幕人數、落實體溫量測等措施，取消開幕、頒獎等儀式，僅保留個人決賽賽程。

台東地區截至目前為止，新冠肺炎仍為零確診，但防疫與自體免疫力提升密切相關。台東大學運動與健康中心用盡心思，因應防疫政策，規劃辦理校慶運動會。運動與健康中心主任湯慧娟表示：「本次運動會的辦理過程中，對於參與比賽及執行工作之師生，是難得的機會教育。本校適時調整賽事議程，避開聚集效應；保留個人決賽，兼兼顧防疫與運動，讓大家留下難忘的校慶運動會記憶。」



台東大學指出，72周年校慶運動會，以不同以往的型態辦理，希望學生留下美好記憶之外，也藉此鼓勵同學養成運動習慣，並發揮運動員精神，在沒有觀眾的情形下，努力自我追求更高、更遠、更快！同時，釋放疫情所帶來的壓抑，並提升自體免疫力。

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