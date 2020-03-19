網友敲碗戴愛玲聽到了！　釣出本尊獻唱「防疫版對的人」

記者黃巈禾／台北報導

防疫期間，內政部臉書粉專小編出新招，透過改編歌手戴愛玲的歌曲《對的人》提醒歸國旅客，為了加速檢疫流程，請極力配合，掃描入境檢疫系統，確實申報登錄資料，並且詳填地址與聯絡資訊，沒想到成功釣出本尊獻唱，讓許多網友超激動！

戴愛玲歌曲《對的人》原歌詞為「愛要耐心等待，仔細尋找 感覺很重要，寧可空白了手，等候一次，真心的擁抱，我相信在這個世界上，一定會遇到，對的人出現，在眼角」。

內政部改編的《防疫版對的人》歌詞為「愛要耐心等待，仔細尋找，檢疫很重要，記得掃描系統，簡訊憑證，正確的申報，我相信每個想家的人，一定都知道，多等幾分鐘，馬上好」。

內政部「防疫版對的人」引起熱烈討論，更有網友敲碗想聽戴愛玲本尊唱歌。內政部貼文一出後，過了2個小時，戴愛玲便在臉書粉專分享內政部的貼文，並設為至頂。戴愛玲表示，「音樂下，一起唱，愛要耐心等待，仔細尋找，檢疫很重要，在家沒事就來防疫包廂K我的歌啦！一起加油，挺過這波疫情！」

又過了2個小時後，戴愛玲在臉書PO出一段影片，親自獻唱「防疫版對的人」。她表示，看到同事傳的內政部防疫貼文，「聽到大家的敲碗聲就來唱給你們聽，在家才可以大聲唱喔！也要記得勤洗手，我們一起做好防疫！」

▲戴愛玲獻唱「防疫版對的人」。（圖／翻攝內政部臉書）



「尖叫聲請準備！」內政部在臉書分享戴愛玲的影片。內政部小編表示，非常榮幸釣出戴愛玲本尊獻唱「防疫版對的人」，也提醒大家防疫關鍵期，可以在家高歌，邊洗手邊唱歌。

最後，內政部小編不忘回歸正題，防疫不只是個人的事，還攸關家人、鄰居，甚至是全台社會大眾，因此，請大家務必配合相關檢疫規定，一起挺過這波疫情，為了加速檢疫流程，也請歸國旅客極力配合，掃描入境檢疫系統，確實申報登錄資料，並且詳填地址與聯絡資訊。