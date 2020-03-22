內政部改編《麥克阿瑟為子祈禱文》宣導防疫　網狂讚：想看「出師表」版

▲桃園國際機場檢疫站。（圖／疾管署提供）

記者蘇晏男／台北報導

為阻止台灣新冠肺炎疫情升溫，政府19日零時起禁止外籍人士入境，同時本國籍入境者一律居家檢疫14天，但仍傳出有回國民眾不守法、出門趴趴走，造成恐慌。對此，內政部小編繼改編歌手戴愛玲歌曲《對的人》，呼籲返國台人配合檢疫流程後，又KUSO《鄉民為返國鄰居祈禱文》，正經中帶點酸味，被瘋狂轉載，至截稿前已有2.1萬人按讚。

這篇《鄉民為返國鄰居祈禱文》其實是改編自《麥克阿瑟為子祈禱文》。小編開頭就寫下「主啊，請陶治我的鄰居」，後續再用5段話KUSO居家檢疫規範，其中提到「使他能夠認識－COVID-19(註：這不是車號)」及「使他可以保持不想出門的態度，但絕不從此耍費，過於肥宅」兩句最引發迴響。

內政部21日晚間上傳《鄉民為返國鄰居祈禱文》至臉書，重申所有從國外入境的民眾都必須居家檢疫14天，切勿外出，且應與同住者保持至少1公尺以上的距離，就算期間有發燒、咳嗽等不適症狀，也不得自行出門就醫，而是立即主動聯繫衛生單位或撥打1992。

內政部強調，「居家檢疫，不只個人的事，還攸關你的家人、你的鄰居，甚至是社會大眾！因此請大家務必配合相關檢疫規定，一起挺過這波疫情」、「非本國籍人士，除非持有台灣居留證、外交公務證明、商務履約或其他特別許可，否則一律限制入境」。

網友看到後讚賞，「厲害！一點都不987」、「小編的迷因之力越來越強」、「台灣政府聘請的人都很有才」，甚至還有網友詢問「有出師表版的嗎？」



▲內政部小編用KUSO方式宣導居家檢疫規範 。（圖／翻攝內政部臉書）



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