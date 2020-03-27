雨彈來襲！氣象局首發「短延時大豪雨」警示　台東2鄉鎮嚴防大豪雨

▲10縣市午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受對流雲系影響，中央氣象局豪雨特報新制「短延時大豪雨(3小時200毫米)」及今年第一次災防告警之「大雷雨即時訊息」首次發布。氣象於提醒，台東縣成功鎮、東河鄉的民眾要特別留意，小心容易致災的短延時大豪雨。

【15:25更新】

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中央氣象局１０９年０３月２７日１５時１５分發布豪雨特報：

鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２７）日臺東縣已有局部大豪雨發生，大臺北、南投地區及新竹以北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮、恆春半島及苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大豪雨地區則為臺東縣。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局稍早針對北北基桃等10縣市發布豪雨特報，台東則會有豪雨。氣象局連續發布3則「短延時大豪雨」特報。氣象局指出，台東縣成功鎮、東河鄉將有大雷雨，持續時間至15時30分。

氣象局表示，針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止；針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。