　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約醫「確診也得工作」　急診室成培養皿…護理師0休假染疫身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐約市布魯克林醫院中心（Brooklyn Hospital Center）的檢疫團隊人員。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市布魯克林醫院中心（Brooklyn Hospital Center）的檢疫團隊人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國成為新冠肺炎（COVID-19）確診數最多的國家，超越中國與義大利，成為重災區的紐約州多名醫護人員不勘負荷，形容急診室就像「細菌培養皿」。還有醫療工作者私下透露，他們被告知就算確診，只要沒有症狀，仍可以繼續工作。

《美聯社》描述了紐約市醫療人員面臨的困境。蒙特弗爾醫療中心（Montefiore Medical Center）護理師馬修（Benny Mathew）得知他已確診新冠肺炎，擔心可能傳染給妻子與兩名女兒。他形容，急診室就像培養皿，對於疫情演變至今他很生氣，因為美國本可掌握時機，提早取得足夠的防護裝備，「但我們卻認為這種事情不會發生。」

多名醫師、護理師都表示，急診室與加護病房的工作環境不斷惡化，照顧者面臨危機，此外由於口罩、防護服等的資源有限，醫療人員一整天都得穿著同樣的衣服。患者所使用的呼吸器也不夠，醫師可能很快得被迫抉擇，到底要優先給予哪位病患。

或許最令人不安的，是官方改變了指導方針，默許接觸到確診患者的醫療人員只要沒有表現出症狀，就能繼續工作。一些醫護人員表示，他們被告知即使對於病毒的檢驗呈陽性，但沒症狀的話還是可以工作。

▲▼新冠肺炎／美國紐約一家醫療機構內部。（圖／路透）

▲紐約一家醫療機構內部。（圖／路透）

紐約州西徹斯特郡聖文森特醫院（St. Vincent’s Hospital）護理人員達席爾瓦（William da Silva）說，他確信自己感染了新冠肺炎，卻始終無法接受檢驗，他已與懷孕的妻子跟孩童隔離。他認為，自己讓家人陷入危險中，「很明顯我們根本不重要」，心灰意冷的他之後不願再回到醫院工作。

報導還指出，一名護理師連續工作數周後死於新冠肺炎，其他醫療人員只能把垃圾袋當作防護服，相當沮喪。來到皇后區的艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital），光是一天就有13名新冠肺炎患者死亡。紐約市的救護電話響個不停，26日就響了近5800次。

截至26日，紐約市報告2萬1873例確診、281死，至少3900名患者住院；不過官員表示，沒有醫療人員確診或死亡的數據。紐約州護理師協會則稱，至少67名護理師確診。

隨著疫情蔓延國際，全球醫療人員似乎都面臨相同處境。據信中國有超過3000名醫護人員感染；至於義大利超過7.4萬的確診數中，醫療工作者就佔了十分之一。

▲美國,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情重創美國。（圖／路透社）

紐約市至少一名醫療人員死於新冠肺炎，他是西奈山醫院西區急診室的護理師凱利（Kious Kelly）。在他所任職的醫院，曾有3名護理人員穿著垃圾袋拍照。

與凱利一起工作8年的另一名護理師已經病倒，她透過電郵告訴《美聯社》，自疫情在紐約爆發以來，凱利好幾周都沒休息。她不願透露姓名，因為醫院威脅若是員工受訪就要開除，她回憶，凱利生前辛勤工作，推病床、轉移病患，還說自己想要重回校園，「他的死訊讓我崩潰了，我一直哭。」

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）26日誓言，會替醫護人員提供所需的物資，至少這周的物資是足夠的。同時，紐約州已接受紐約大學醫學院的提議，同意完成最後一年培訓的學生能提早成為醫師，立刻加入抗疫戰線。

►無視禁足令！21歲金髮妹炫耀「我才不會感染」　2天後中鏢咳到喉嚨流血

►芝加哥監獄24囚犯確診！美確診飆增至8.5萬人　紐約醫喊：呼吸器快要不夠用

 
ET快訊
撐不住！燦星網決議：出清燦星旅股權53.1%
美國女困倫敦「真的很絕望」！她拍片哭求：想回中國　結局出爐
謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量
16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「降10度」　清明連假天氣曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新加坡驚現巨型UFO藏灰雲中底部閃光　網曝真相「電腦後製」

合成女同學不雅照...取名「熟人凌辱」　男高生「超瞎處罰」曝…家長全傻眼

尼泊爾封境防疫第4日　500登山客滯留喜馬拉雅山待援

「衛生紙蛋糕」賣翻！日產200個還不夠...烘培師：客人完全瘋了

等病床等到斷氣、擴音器頻傳「死亡代號」！紐約醫師：簡直是世界末日

安倍晉三：東京封城將重創日本經濟！　日媒解析封城可能性：2選項是關鍵

日本入境管制出包！時差算錯…美國入境僅接受「一般疫檢」　92人成漏洞

老爸親操刀！兒見「地中海禿頭」秒大哭　3萬網友笑翻：還好要隔離很久

京都大學念4年！男大生「肥宅→花美男」　網驚：根本是轉世

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新加坡驚現巨型UFO藏灰雲中底部閃光　網曝真相「電腦後製」

合成女同學不雅照...取名「熟人凌辱」　男高生「超瞎處罰」曝…家長全傻眼

尼泊爾封境防疫第4日　500登山客滯留喜馬拉雅山待援

「衛生紙蛋糕」賣翻！日產200個還不夠...烘培師：客人完全瘋了

等病床等到斷氣、擴音器頻傳「死亡代號」！紐約醫師：簡直是世界末日

安倍晉三：東京封城將重創日本經濟！　日媒解析封城可能性：2選項是關鍵

日本入境管制出包！時差算錯…美國入境僅接受「一般疫檢」　92人成漏洞

老爸親操刀！兒見「地中海禿頭」秒大哭　3萬網友笑翻：還好要隔離很久

京都大學念4年！男大生「肥宅→花美男」　網驚：根本是轉世

接見民間監督司改聯盟　蔡英文：期許共同推進司法改革成果

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

中職／明星賽受疫情波及　確定史上首度停辦

土耳其淪陷！　吳鳳擔心家人…妹妹曝現況「完全不敢出門」

他愛地球花27萬蓋「超前衛空氣混凝土圓房」　冬暖夏涼外觀超吸睛！

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

NBA Store Taiwan強力主打　MK春夏商品潮人必備行頭

不老男神搞怪「內褲套頭當口罩」變身鹹蛋超人！　網傻眼：真的好笑嗎？

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

國際熱門新聞

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

川普簽署「台北法案」正式生效！

美確診8.2萬超越中國　成全球最多

疫情期間性行為　傳教士體位母湯

無症狀患者7天變重症　肺部影片曝光　

更／伊朗暴增近3千例累計3.2萬確診

日本副首相：有人說WHO應改稱CHO

更／美航母20人染疫　5月美菲軍演取消

德國「小提琴女神」證實染疫

她炫耀不會中鏢　2天後確診咳到喉嚨流血

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

道瓊連漲21％！創90年來「最強3日漲幅」

更多熱門

相關新聞

佳世達去年歸屬母公司淨利35.75億元　EPS 1.82元

佳世達去年歸屬母公司淨利35.75億元　EPS 1.82元

佳世達（2352）今（27）日公告去年合併營收1698億元，年增9%；營業淨利62.28億元，年增36%；稅後純益44.1億元，歸屬母公司業主淨利35.75億元，每股稅後純益1.82元，主要受惠聯合艦隊的策略投資奏效，營收、本業淨利創新高，惟受到權益法認列業外虧損影響整體獲利，每股稅後純益較前一年度減少，並預計在6月19日舉行股東常會。

居家檢疫定位異常？ 錯誤率逾9成

居家檢疫定位異常？ 錯誤率逾9成

3D列印龍頭Stratasys將利用協助生產醫療面罩

3D列印龍頭Stratasys將利用協助生產醫療面罩

台東辦理紓困2.0版發布後第1場說明會

台東辦理紓困2.0版發布後第1場說明會

撐不住！燦星網董事會決議：將處份燦星旅股權

撐不住！燦星網董事會決議：將處份燦星旅股權

關鍵字：

用愛抗疫醫護加油護理師新冠肺炎COVID-19國際疫情紐約北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面