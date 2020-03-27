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台南1700後無防疫計程車　留學生花近3千包車從桃機返鄉檢疫隔離

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▲台南新營區陳先生，因台南市晚上沒有防疫計程車，花萬元包計程車從桃園機場將孩子送到台南防疫旅館，質疑市府「超前部署」的後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區陳先生，因台南市晚上沒有防疫計程車，花萬元包計程車從桃園機場將孩子送到台南防疫旅館，質疑市府「超前部署」的後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新營區陳先生的兒子3月26日晚上6時半自英國返國，欲搭防疫遊覽車回台南防疫旅館，未料聯繫時竟發現下午5時後台南就沒有防疫計程車出勤，市議員蔡育輝接獲反映，質疑如此一來，那下午2時後才到桃機的台南人，豈不就沒有防疫計程車可搭？這無疑是防疫「破口」，市府所言「超前部署」的後果不堪設想。

市議員蔡育輝指出，對於陳先生的反映意見，他相當重視，馬上打電話給市府秘書長方進呈，要求市府應設法改進，方便需要居家隔離或檢疫的鄉親。市府交通局公共運輸處長吳俁之表示，因負責評估的衛生局，並沒有反映夜間有此需求，所以南市的防疫計程車班，都只排白天的班，這兩天會會馬上增加夜班防疫計程車，以因應市民防疫需求。

請繼續往下閱讀...

陳先生指出，他因為做生意，擔心客戶及鄰居不安心，所以兒子自英國返台，他與家人都不敢去接機見面，所以事先訂好府城的防疫旅館，他兒子是26日晚上6時半到達桃園機場，因到南部只有防疫遊覽車可搭，購票時須填寫到達台南時的交通接駁方式，要寫防疫計程車的車號，他聯繫市府提供的衛生局電話，卻被告知下午5時以後就沒有防疫計程車了，他不斷溝通請求幫忙，直到晚上9時半最末班防疫遊覽車要開車前，才被告知台南只有1名司機，沒法加班接送。不忍心已搭了13小時飛機的兒子在機場枯坐一晚，只好忍痛花了近3千元直接從機場包車到台南的防疫旅館。

陳先生帶著市府發布的新聞稿表示，花錢事小，最主要是政府既然花費如此多的心思防疫，市府日前更發布推出防疫計程車進行「超前部署」，乘客除需跳表付車資，市府每天還補貼3500元費用，萬一司機也需「隔離」還可每天領取2100元的營業損失。既然市府的作業如此周延，為何想申請的民眾卻不易如願？極有可能因此成為疫情的「破口」。

蔡育輝說，最近有很多在外國讀書或工作的鄉親回到台灣，從桃機到台南的防疫遊覽車最末班是晚上9時半，等於台南人在下午2時過後即使有搭上車，到台南也沒防疫計程車可搭。市府推出的防疫計程車不能只在自天出勤，否則極容易造成疫情破口，希望市府速謀改善。

曾經提議由里鄰長發放口罩以減少民眾排隊領取造成時間浪費的蔡育輝，看到許多民眾為每週領3個口罩奔波感到不忍，他建議政府能改為2週領一次，每次領6個，減少民眾「群聚」領口罩的次數，相信對防疫會更有助益。

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