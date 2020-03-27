台南安平海洋救生救難複合式演練　跨單位聯防應變迅速

▲台南市環保局、海巡署等10個公私單位，27日在安平商港16號碼頭聯合舉辦「台南市海洋污染暨安平商港防颱防汛、救生救難綜合演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局、海巡署及台灣港務公司高雄港務分公司安平港營運處等10個公私單位，27日在安平商港16號碼頭聯合舉辦「2020年台南市海洋污染暨安平商港防颱防汛、ISPS及救生救難綜合演練」，共出動8艘船艇、7部車輛、2架無人機及75名人員參演，演習人員全力以赴，圓滿完成演練任務。

市長黃偉哲表示，台南市為了確保海岸實際災害發生時能將危害降至最低，每年皆會辦理環境污染應變演練，並針對不同環境場域進行演練規劃，本次演練特別結合防颱防汛、港口保全、救生救難及海洋油污染緊急應變進行複合式演練，目的在於強化轄內各單位應變與通報協調能力。在災害發生時，如何迅速確實的應變，使危害降到最低，這是最重要的。

環保局長謝世傑在講評時表示，台南市政府對於災害應變著重「防災重於救災、離災優於防災」的理念，協調整合各項應變資源，精進各單位間的應變默契及能力，希望災害永遠不要發生，就算災害發生我們也能再最短的時間進行應變。

本次演練模擬船舶因颱風來襲，駛入安平商港躲避風浪，遭到不法份子破壞，導致船舶冒煙漏油，船員緊急跳海逃生，演練內容共分4大項目，包括防颱防汛、船舶港口設施保全、救生救難、海洋油污染應變等情節，安平港營運處依規定成立緊急應變小組並通報各單位，除落實港區防颱防汛整備外，更啟動港區保全機制制伏歹徒。

第11岸巡隊新購置的旋翼型無人飛機及水上摩托車也在演習首度亮相，分別執行現場環境監控及落海人員搶救任務，為海巡署應變救援新利器。環保局在油污應變部分，運用油污擴散系統模擬油污分布情形，策略性擬定油污應變策略，以最快速度控制及移除污染，發揮最大的成效。

本次演練動員單位包括台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處、台南市環保局及災害防救辦公室、交通部航港局南部航務中心、海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊、海洋委員會海巡署南部分署第11岸巡隊、內政部警政署高雄港務警察總隊安平港分隊、內政部消防署高雄港務消防隊安平港分隊、台灣港務港勤股份有限公司、安平港引水人辦事處等共10個公私單位，陣容龐大，演練過程逼真。

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