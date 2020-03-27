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中市惠中路部分道路拓寬百米通車　盧秀燕：盼交通更順暢

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▲▼惠中路部分道路拓寬通車，盧秀燕到場感謝各解協助。（圖／台中市政府提供）

▲惠中路部分道路拓寬通車，盧秀燕到場感謝各界協助。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

西屯區惠中路銜接市政中心與逢甲商圈，已屬市中心重要道路，但青海路與西屯路間的上百米長道路卻長年未拓寬，寬窄不一難行，市府編列3800多萬元拓寬，27日順利完工通車。台中市長盧秀燕表示，感謝各界促成讓工程提早完工，盼讓交通順暢，減少車禍發生。

台中市長盧秀燕今天上午出席「西屯區惠中路拓寬工程(西屯路二段至青海路二段)」通車祈福典禮。建設局長陳大田、市議員黃馨慧、陳淑華、楊正中、張廖乃綸、西屯區長陳寶雲，及多位鄰里長均到場祝賀，立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽派員致意。

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▲▼惠中路部分道路拓寬通車，盧秀燕到場感謝各解協助。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕盼拓寬後，惠中路交通更順暢，也減少車禍發生。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，惠中路過去道路寬窄不一，行車危險，地方長年期盼道路翻新，她上任後，積極協調處理，今工程完工，可望增加交通順暢、減少車禍發生，感謝市議員支持與市府團隊努力。

她也說，工程去年10月18日開工，因工程範圍涉及國防設施，施工期間又遇台電管線，及自來水公司幹管汰舊換新影響，原預計4月完工，但市府團隊克服種種困難後，提前於3月完工通車，感謝各界大力促成這次工程。

▲▼惠中路部分道路拓寬通車，盧秀燕到場感謝各解協助。（圖／台中市政府提供）

▲▼原本狹窄的惠中路部分道路，拓寬後感覺寬敞許多。（圖／台中市政府提供）

▲▼惠中路部分道路拓寬通車，盧秀燕到場感謝各解協助。（圖／台中市政府提供）

建設局長陳大田表示，惠中路位於西屯區都市計畫區內，原青海路至西屯路段路寬約7、8米，因人口漸增，上下班尖峰時刻車流易壅塞，因此，市府編列總經費3825萬元啟動拓寬工程，拓寬至15公尺。其中，3000萬元徵收土地、825萬元實施工程，施工長度約115公尺、今年3月21日已先通車。

70多歲的王老先生直說「金賀！」，不但開車輕鬆，空間變大也舒適。他住這裡好多年，雖然施工期間封路要繞道，但現在整個翻新，連人行道都整齊平順，實在很棒！

建設局補充說，由於工程用地涵蓋國防部軍備局，及國有財產署閒置土地營舍，因此採「先建後拆」及「分階段施作拓寬」，完工後可望帶來安全又便利的行車環境，實踐「富市台中，新好建設」。更多資訊可至建設局的粉絲專頁「燙平小英雄」( https://ppt.cc/fKwifx )或加入LINE「建設大台中」(https://reurl.cc/g7zGrR )查看。

・停產會崩潰

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