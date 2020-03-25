減緩疫情衝擊救攤商！　盧秀燕公布公有市場7千攤位租金打五折

▲盧秀燕宣布再加碼，市場租金打對折。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為減緩疫情帶來的衝擊，原本針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區祭出3至5月租金打8折優惠，市長盧秀燕25日宣布「再加碼」，4、5月租金及使用費直接打對折，大約7000個攤商受惠，減免近2400萬元。

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，包括零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業首當其衝，市議員李中、鄭功進在市議會上關心市府對攤商的紓困作為。

盧秀燕強調，市府的防疫作為、救經濟作為都在持續滾動式檢討，剛開始國內確診只有2、30例時，市府第一階段紓困方案就提出市場攤商租金打8折，如今確診案例不只突破200例，更有好幾萬人居家檢疫和隔離，疫情越來越艱困，因此從4月1日起再加碼祭出租金及使用費5折優惠。

經濟發展局長張峯源說明，市場攤商租金打對折適用對象，包括全市42處公有零售市場、8處道路型攤販集中區、公有民營37處市場，約7000個攤商受惠，減免租金近2400萬元。

張表示，除了攤商租金及使用費打對折之外，市府也提供3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，未來仍將依疫情發展，參考其他縣市的折扣數，持續研議更好的方案。

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