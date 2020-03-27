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獨／重度心衰竭唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨！　航班問題缺藥到11月

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▲隆我心錠。（圖／取自食藥署網站）

▲心衰竭口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

重度心衰竭患唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷藥！食藥署缺藥平台今（27）日顯示，隆我心錠因航班問題無法進貨，實際可供貨日期與數量未定，最遲將缺貨到11月。但據了解，去年12月起，已有醫院傳出只剩1.5個月庫存，至今也陸續用罄。醫師表示，隆我心錠是心衰竭治療的後線藥物，若不幸走到斷藥，只能先從前線3類藥物，重新調配做使用。

依據食藥署公佈資料，隆我心錠（LANOXIN DIGOXIN TABLETS 0.25MG B.P.）為安沛國際有限公司申請的學名藥，其成份為俗稱「毛地黃」的Digoxin，在健保資料庫中，仍在效期內且有醫令代碼的同成份藥物，只剩下3項，而錠劑只剩隆我心錠一項。

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缺藥平台上也寫出短缺原因，原本是因製造廠產能問題，導致供貨延遲，但原訂3月進貨的藥物，卻因航班問題無法進貨，實際可供貨日期及數量未定。為此，食藥署已以專案輸入同成份同劑型錠劑替代，並建議醫師可經評估後，改用其他成分藥品替代。

▲重度心衰竭唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨！　航班問題缺藥到11月。（圖／翻攝自食藥署、健保署網站）

▲藥廠在通報缺貨。（圖／翻攝食藥署網站）

食藥署藥品組科長張連成受訪時表示，國外藥品輸入台灣原本就有排程，訂購量上升或者航班延遲，都會導致藥品進貨受阻。而該藥品從1月起就呈現控貨狀態，當時原廠承諾會在3月恢復供貨，不過食藥署擔心可能有差池，已用專案申請進口同成份藥物。

張連成也提到，缺藥平台上陸續都有藥廠通報缺藥，但目前只有一項抗甲狀腺藥物是因原料藥廠因疫情停工所致，其他都是常規通報。隆我心錠雖是因航班問題，導致藥物卡在荷蘭倉庫，但因缺藥時間早，很難直接與疫情掛勾。

張連成坦言，隆我心錠每月健保用量約50萬顆，但在台灣已經買不到了。「當初原廠就通報，預計會從2月缺貨到11月」，儘管已採專案進口同成份劑型、通過PICs/GMP藥品，但畢竟是權宜之計，只能期盼原廠盡快恢復供貨。

▲心臟。（示意圖／達志影像）

▲Digoxin是心臟用藥老藥，使用患者多為重度心衰竭患。（圖／示意圖／達志影像）

隆我心錠為何重要？台大醫院心臟內科教授王宗道受訪時提到，該藥品的主要成分Digoxin為強心劑，經常使用在心房顫動與心衰竭患者身上，因藥物已行之有年，加上健保資料庫分析，該要在減少死亡率與減緩心搏上並無顯著成果，現已退居第二、三線使用，但患者若用到此藥物，都代表病況比較嚴重。

王宗道解釋，心衰竭的前線藥物分別為β受體阻斷劑、鈣離子阻斷劑與抗心律不整藥物3項，若患者在試了都未見起色，就會加入Digoxin輔助控制，而在心臟科病人中，用藥比率約1~3%。

王宗道說，現在台大醫院隆我心錠仍有些許庫存，但如果真的用罄，可能就只能先從3種常規藥物重新調配給患者服用。至於食藥署專案進口的同成份藥品，使用上是否會有效用上的差異？王宗道表示，若藥品有通過品質檢驗，藥效應該不會差太多，且毛地黃已可透過抽血檢測血中濃度，如果真的有過高或過低情形，可以適時調整。

▲重度心衰竭唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨！　航班問題缺藥到11月。（圖／翻攝自食藥署、健保署網站）

▲Digoxin成份藥品只剩3項，其中錠劑類只剩下一項。（圖／翻攝健保署網站）

不過，另一名不具名心臟科醫師則提到，專案進口同成份藥品看似效用一樣，但有些專利期過得比較久的藥品，其療效是否相同，仍有待實證醫學考證。他舉例，「就像同一碗牛肉麵，老師傅與學徒，煮出來的味道會一樣嗎？」而食藥署專案進口的同成份同劑型藥品雖已到貨，但仍有藥師反應，該藥品尚未編列健保代碼，藥局依然叫不到貨。

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