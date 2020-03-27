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MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題　但尚未列入免費維修列表內

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▲▼Macbook螢幕脫膜,抗反光鍍膜,增透膜。（圖／取自MacRumors）

▲配備Retina顯示器的機款可能會出現螢幕脫膜問題。（圖／取自MacRumors）

記者王曉敏／綜合報導

據科技網站《MacRumors》報導，蘋果本周在與授權服務提供商（AASP）共享的備忘錄中指出，配備Retina顯示器的MacBook Air機款可能會出現增透膜（抗反光鍍膜，AR）脫落的問題，不過蘋果目前尚未將該機款列入免費維修的列表中。

蘋果在配備Retina顯示器的機款螢幕上鍍有一層可減少反光的鍍膜，因頻繁有鍍膜剝落情形，蘋果自2015年起便推出免費更換服務，2015年後推出機款只要在購買日期4年內皆符合保修資格。

蘋果於2018年將新一代的MacBook Air螢幕升級為Retina，之後所有的機款都搭載了該螢幕。而據《MacRumors》報導，蘋果於新版備忘錄中寫道：「部分MacBook、MacBook Air及MacBook Pro電腦上的Retina顯示器可能會出現增透膜塗層問題。」新版的備忘錄中至少有兩處提及了MacBook Air。

不過雖然備忘錄中已提及MacBook Air，但在蘋果列出的免費更換列表中仍尚未列入該機款。目前列表最後更新時間為2019年12月，可免費更換鍍膜的機款包括：

MacBook Pro（13吋，2015年初）
MacBook Pro（15吋，2015年中）
MacBook Pro（13吋，2016年）
MacBook Pro（15吋，2016年）
MacBook Pro（13吋，2017年）
MacBook Pro（15吋，2017年）
MacBook（12吋，2015年初）
MacBook（12吋，2016年初）
MacBook（12吋，2017年初）

值得注意的是，該列表不僅未列入2018年後推出的MacBook Air，也未列入2018年後推出的MacBook Pro，包括最新版本的16吋MacBook Pro。

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