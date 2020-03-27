蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

▲蘋果在測試虛擬打保齡球遊戲。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

根據《macrumors》報導，從iOS 14程式碼中發現一張看起來像是AR / VR虛擬實境頭戴裝置的照片，設計與2018年發布的HTC Vive Focus耳機遙控器非常相似。

其實早在2017年，《彭博》分析師古爾曼（Mark Gurman）報告就已指稱，蘋果工程師正在使用HTC Vive來進行 VR 相關的內部測試。天風國際分析師郭明錤則曾預測，蘋果最快會在 2021 年或 2022 年推出 VR 頭戴並結合 5G技術。

先前有報導稱蘋果的 VR 頭戴裝置似乎是以 QR code 來進行測試。目前已知被拿來測試的，包括電影海報、星巴克產品資訊，以及蘋果自家的 Apple Watch、Mac Pro，或是直營 Apple Store。

此外，蘋果還在測試另一種AR遊戲，讓玩家可以戴上 VR，就可以在走道打保齡球，以及看到手上的虛擬保齡球，玩家可以直接揮臂將對面的球瓶擊倒。

雖然新冠肺炎（COVID-19）迫使許多蘋果工程師現在只能在家工作，導致開發速度有所放緩，但蘋果仍在AR和VR耳機項目投入巨資。