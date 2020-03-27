蘋果新版iPad Pro一拗即彎！YouTuber實測呼：軟得像奶油

▲新版iPad Pro一拗即彎。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

記者王曉敏／綜合報導

iPad Pro「易拗彎」已經不是一個新話題，而蘋果上周推出的新款iPad Pro不意外地再度經歷了YouTuber們的「拗折」試驗，從結果來看，即便已有許多用戶向蘋果反映iPad Pro容易彎曲，新版iPad Pro仍相對容易折彎。

2018年蘋果推出了全新設計的iPad Pro機款，但上市後即爆出「彎曲門」（BendGate）事件。根據知名YouTube 頻道「JerryRigEverything」實測，採用金屬材質的2018年iPad Pro機身不需太過用力就可以掰彎，輕鬆程度堪比折厚紙板。

而蘋果上周推出的新版iPad Pro不意外地也經歷了相同的「實測」。從科技YouTuber「EverythingApplePro」的影片來看，新機一用力即迅速出現彎折現象，YouTuber在拗折的過程中甚至還喊出「Too Easy！」（太輕鬆了），稱機身「軟得像奶油」。iPad Pro輕微彎曲後仍能正常使用，YouTuber對此還幽默提醒道：「這絕對不是摺疊手機」。

▼機身輕微彎曲後仍能正常使用。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

事實上，2018年的「彎曲門」爭議主要在於部分用戶發現新購入的iPad Pro機款新機開箱即有輕微的彎曲現象，或僅放在背包一個周末拿出來就「彎了」。為此，蘋果特別發布聲明指出，新設計的iPad Pro機身輕薄，而「開箱即彎曲」的問題是由於生產過程中替金屬和塑膠零件冷卻所造成，並非剛性有任何問題，且不影響使用和性能。

新版iPad Pro同樣有11吋與12.9吋兩種尺寸選擇，最大特色就是多了一個LIDAR模組的三主鏡頭，搭載A12Z Bionic晶片，提供最高120Hz螢幕更新率，最高亮度可達600nits。預計本周開始於部分國家／地區開始發貨，在台正式銷售日期仍未定，而屆時是否會繼續出現與上代相同的「開箱即彎曲」問題，則仍待觀察。