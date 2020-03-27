稀有的Apple經典休閒鞋拍賣價高達49萬！　賈伯斯逝後掀起蘋果復古風

▲蘋果的復古休閒鞋本週拍賣會上以29萬元拍出。（圖／取自Heritage Auctions）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒《GQ》報導，早在1986年，蘋果就曾推出時尚系列產品；90年代初期，蘋果為員工製作休閒運動鞋，它們從未被公開出售過，如今成為更搶手的收藏品。本週拍賣會上，一雙休閒鞋喊價超過1萬6400美元（約合新台幣49萬2千元）。

蘋果當時設計的休閒運動鞋相當稀少而受人追捧，在2017年末的拍賣會上，曾有一雙鞋以近30,000美元（約新台幣90萬元）的價格被拍出。如今，又有一雙鞋子被拿出來拍賣，價格雖然沒有當初的高，但依舊居高不下。

▲蘋果出產的經典配件。（圖／取自Internet Archive）

近年來，一些蘋果的經典配件與紀念品價值上漲，越來越多人願意收藏過去的蘋果商品，吹起一股復古風潮。其中，休閒運動鞋更具有濃厚的90年代氣息，令高級時裝界追尋懷舊風潮的人趨之若鶩。

蘋果電腦（Apple Computer Inc.）的原始標誌是在1978年左右設計的，上面帶有蘋果著名的彩虹徽標，且印有「apple computer」的字樣。Nate D. Sanders拍賣行正在拍賣這款稀有的蘋果標誌，起拍價為20,000美元。

▲1978設計的原始蘋果標誌。（圖／取自Natedsanders）

在蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）過世後，他曾擁有的物品與舊版蘋果紀念品的價值飛漲，包括他的1984年精工手錶（售價42,500美元）、他的老勃肯涼鞋（售價2,750美元）和他在NeXT時期的經典黑色高領衫之一（售價7,500美元）。

另外，還有一些拍賣品包括他的NeXT姓名標籤、名片、甚至是他親筆簽名的USPS退貨收據，這些物品最後以總價16,250美元的價格售出。

▲蘋果出產的第一款電腦「Apple I」在2014年拍賣會上，以以90萬5,000美元（約當時新台幣2,805萬元）拍出。（圖／Auction Team Breker）



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