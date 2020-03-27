　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

稀有的Apple經典休閒鞋拍賣價高達49萬！　賈伯斯逝後掀起蘋果復古風

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果休閒鞋,圖庫386。（圖／《MacRumors》）

▲蘋果的復古休閒鞋本週拍賣會上以29萬元拍出。（圖／取自Heritage Auctions）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒《GQ》報導，早在1986年，蘋果就曾推出時尚系列產品；90年代初期，蘋果為員工製作休閒運動鞋，它們從未被公開出售過，如今成為更搶手的收藏品。本週拍賣會上，一雙休閒鞋喊價超過1萬6400美元（約合新台幣49萬2千元）。

蘋果當時設計的休閒運動鞋相當稀少而受人追捧，在2017年末的拍賣會上，曾有一雙鞋以近30,000美元（約新台幣90萬元）的價格被拍出。如今，又有一雙鞋子被拿出來拍賣，價格雖然沒有當初的高，但依舊居高不下。

▲圖庫386。（圖／取自Internet Archive）

▲蘋果出產的經典配件。（圖／取自Internet Archive）

近年來，一些蘋果的經典配件與紀念品價值上漲，越來越多人願意收藏過去的蘋果商品，吹起一股復古風潮。其中，休閒運動鞋更具有濃厚的90年代氣息，令高級時裝界追尋懷舊風潮的人趨之若鶩。

蘋果電腦（Apple Computer Inc.）的原始標誌是在1978年左右設計的，上面帶有蘋果著名的彩虹徽標，且印有「apple computer」的字樣。Nate D. Sanders拍賣行正在拍賣這款稀有的蘋果標誌，起拍價為20,000美元。

▲▼原始蘋果標誌,圖庫386。（圖／取自Natedsanders）

▲1978設計的原始蘋果標誌。（圖／取自Natedsanders）

在蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）過世後，他曾擁有的物品與舊版蘋果紀念品的價值飛漲，包括他的1984年精工手錶（售價42,500美元）、他的老勃肯涼鞋（售價2,750美元）和他在NeXT時期的經典黑色高領衫之一（售價7,500美元）。

另外，還有一些拍賣品包括他的NeXT姓名標籤、名片、甚至是他親筆簽名的USPS退貨收據，這些物品最後以總價16,250美元的價格售出。

▲圖庫386。（圖／Auction Team Breker）

▲蘋果出產的第一款電腦「Apple I」在2014年拍賣會上，以以90萬5,000美元（約當時新台幣2,805萬元）拍出。（圖／Auction Team Breker）


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

ET快訊
首例！新北男居家檢疫失聯落跑不繳10萬罰鍰　遭限制出境
交通、吃住全包！台重症醫收到「紐約急徵信」霸氣回：先守住台灣
謝和弦暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」　狂笑：全台灣只有我抽得
台灣「三棲大亨」媳婦驚傳確診　大鬧醫院只為吃速食
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

稀有的Apple經典休閒鞋拍賣價高達49萬！　賈伯斯逝後掀起蘋果復古風

華為推出語音助理「Celia」　支援3語言、可搭配鏡頭識別食物卡路里

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

曾登記過也適用！Final Cut Pro X+Logic Pro X提供90天免費試用

MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題　但尚未列入免費維修列表內

iPhone用戶有注意到嗎？iOS 13.3.1以後版本現Bug　VPN無法加密

蘋果新iPhone示意圖沒瀏海！iOS 14程式碼洩密 　邊框加粗塞鏡頭

華為P40三機亮相　超大相機模組打造超清晰影像

遠距上班需求激增　Slack同時上線人數破紀錄、Microsoft Teams日活躍用戶數逾4千萬

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

稀有的Apple經典休閒鞋拍賣價高達49萬！　賈伯斯逝後掀起蘋果復古風

華為推出語音助理「Celia」　支援3語言、可搭配鏡頭識別食物卡路里

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

曾登記過也適用！Final Cut Pro X+Logic Pro X提供90天免費試用

MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題　但尚未列入免費維修列表內

iPhone用戶有注意到嗎？iOS 13.3.1以後版本現Bug　VPN無法加密

蘋果新iPhone示意圖沒瀏海！iOS 14程式碼洩密 　邊框加粗塞鏡頭

華為P40三機亮相　超大相機模組打造超清晰影像

遠距上班需求激增　Slack同時上線人數破紀錄、Microsoft Teams日活躍用戶數逾4千萬

台中醉男酣睡車停路中央　警敲窗他驚醒…直撞路邊4輛汽機車

台股收盤下跌37點！失守9700點關卡　終止連三日漲勢

燒欸賣來！發燒不可搭車　林佳龍撂狠話「發燒就是不能載」

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

哈佛公衛學者：新冠肺炎疫情或將持續12至18個

晶華觀光人才培訓班今開課　潘思亮：有感政策助員工渡難關

全家居家隔離！臘腸多了陪伴超興奮　尾巴竟「搖到出問題」

台北市警局演練「異地辦公」　如疫情增溫將分流上班

劉真與華裔設計師Daniel Wong結深厚友誼　「每季大秀都力挺」已成絕響

買1送3！美福牛排館點1份牛排送3客沙拉吧　每週五、六、日限定

3C家電熱門新聞

蘋果iOS 14程式碼洩密　新iPhone疑沒瀏海

台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

不棄7年老iPhone！蘋果釋iOS 12.4.6更新提升安全性

華為P40三機亮相

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

「自由」最重要！網盤點Android這些優點iOS比不上

2020 iPad Pro外媒評測出爐　觸控板獲好評

iOS 13.3.1以後版本VPN無法加密

戴爾筆電新功能！iPhone螢幕可投射到筆電　用鍵盤和滑鼠來操控

MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題

遠距上班需求激增　Slack同時上線人數破紀錄

宏達電「VIVE Sync預覽版」搶先體驗　打造3D虛擬人偶參與VR會議

新版MacBook Air拆解！新鍵盤厚度僅增0.5mm

更多熱門

相關新聞

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

蘋果被爆用HTC 控制器測試AR頭盔　虛擬保齡球遊戲也在開發中！

根據《macrumors》報導，他們從iOS 14程式碼中發現一張看起來像是AR / VR虛擬實境頭戴裝置的照片，其設計與2018年發布的HTC Vive Focus耳機遙控器非常相似。

MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題

MacBook Air也會有「螢幕脫膜」問題

2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

新版MacBook Air拆解！新鍵盤厚度僅增0.5mm

新版MacBook Air拆解！新鍵盤厚度僅增0.5mm

日經：蘋果考慮延後推5G iPhone

日經：蘋果考慮延後推5G iPhone

關鍵字：

蘋果Apple運動鞋休閒鞋復古風賈伯斯

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面