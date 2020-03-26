新版MacBook Air拆解報告出爐！新鍵盤厚度僅增0.5mm　較上代更易維修

▲新版MacBook Air搭載全新巧控鍵盤。（圖／取自iFixit）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上周於官網推出新款MacBook Air擁有更快速的效能、兩倍的儲存容量以及於16吋MacBook Pro上首度現身的全新巧控鍵盤。國外拆解團隊iFixit周三（25日）隨即發布MacBook Air的拆解報告，較上一代更易於維修，而雖然新的鍵盤則為MacBook Air的鍵盤厚度增加了0.5mm，卻是個值得付出的代價。

據iFixit報告，新款MacBook Air鍵盤比上一代型號的蝶式鍵盤厚約0.5mm，這也是其厚度略有增加的原因。過去蘋果會使用矽膠來保護蝶式鍵盤不被灰塵入侵，不過就目前用戶回饋來看，剪刀式鍵盤已被證實較蝶式鍵盤可靠得多，新款MacBook Air的剪刀式鍵盤即未設置這種矽膠保護層。

除了鍵盤外，iFixit拆開被蓋也觀察到，新款MacBook Air較上代有著更大的散熱器，且其主機板與觸控軌跡板間採用了新的纜線配置方式。過去觸控板纜線被困在主機板下方，而新款的配置方式使觸控板更容易拆卸。且由於電池位於這些纜線的下方，所以只要將主機板放置於適當的位置即可大大加快電池拆卸的速度。

▼新版MacBook Air觸控軌跡板更易於拆卸。（圖／取自iFixit）

電池規格與上一代並無太大變化，蘋果仍是使用粘合劑和螺絲來固定。而固態硬碟SSD及記憶體仍舊是悍死在主機板上，用戶無法自行升級。對此，iFixit吐槽道：「這個價位的電腦，固態硬盤和記憶體還不能自己升級實在很掃興。」

至於新版MacBook Air的可維修評級，在滿分10分的成績中iFixit給了4分，較上代提升了1分。