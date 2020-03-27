成功的第一步在於懂得替人著想！ 健康力董事長黃千芬打造品牌魅力商機

▲（圖／女子學提供）

多數人聽到「董事長」這個職位，多半會帶點刻板印象：西裝筆挺、威風凜凜、不苟言笑。然而，這些充滿距離的特質，在健康力董事長黃千芬的身上卻絲毫感受不到，取而代之的是一股女性的柔軟與堅韌，眼神中的熱情散發她對創業和品牌的自我堅持。

從廣告、整合行銷到保險經紀人公司，如今再跨足醫療保健領域的健康力、健康力科技公司，不禁讓人好奇促使黃千芬不斷創業的勇氣，到底是什麼呢？

抓住市場趨勢彙整脈絡找出商機

廣告AE出身的黃千芬，個性開朗樂觀，臉上永遠掛著溫暖的笑容，即使是初次見面，都能讓人感受到她的誠懇與熱情，擁有良好溝通技巧的她，別人看起來很困難的事，對她來說永遠充滿機會，彷彿沒有什麼事情是做不到的，因為這樣業績永遠在公司前幾名，早在創業以前就累積了不少經驗和人脈，為未來的創業之路奠定穩固的基底。

黃千芬有女性勇敢堅毅的特質，她敢訂目標實現夢想，從創業以來就在做別人不敢做、別人做不到的事。

▲（圖／女子學提供）

2002年黃千芬離開媒體廣告領域，自行創業開設第一家公司，專攻保險公司刊物的代編以及整合行銷與教育訓練，全盛時期同時操作17家保險公司的刊物代編業務，在市場上打出響亮的口碑和名聲。當她看到傳統紙媒逐漸式微，薄利多銷的刊物代編與寄送業務的獲利將越來越少，因而促成第二家保經公司的成立，專注於退休保險，並協助績優主管和業務員的訓練，同時，更深耕醫師責任保險市場，在醫界樹立一定的口碑與影響力。

而後，隨著食安問題一年比一年嚴重，黃千芬有感健康的重要，希望能盡一己之力， 讓消費者吃到安全、有效又信任的保健食品，便於2015年創立健康力。

300位醫師背書，打造出消費者信任的品牌

回想品牌剛創立時，不少醫師、顧問專家紛紛提醒黃千芬，以如此高規格的原料配方和查廠驗證，將來會很難做，要她做好心理準備。但她反而認為「對的事，就是要持續做下去」，始終抱著正向樂觀心態，運用過去在醫界的深厚人脈，一一登門拜訪說明，做到讓300位醫師願意為其背書，奠基健康力的品牌高度，更進一步證實黃千芬的觀點是高瞻遠矚的。

黃千芬對於商品安全把關的堅持，獲得全台灣超過300位醫師的信任與推薦，成為消費者心目中最信賴的保健品牌之一。

▲（圖／女子學提供）

除了每件商品皆來自醫師的挑選與把關外，還需通過臨床實證，取得衛福部「健康食品認證」或是功效專利等規格，只要有任何一項檢驗有安全疑慮，黃千芬寧可忍痛將商品整批銷毀，直到檢驗全數通過為止。這樣的求好心切，消費者聽見了，也願意花時間等待安全高品質的商品，反映出健康力早已在保健品市場上，取得了極高的滿意度與信任。

不僅站在消費者的角度提供最高品質的保健食品，黃千芬也開始思考企業創新轉型，2018年成立第四家健康力科技公司，她引進新科技與大數據分析，積極擘畫「健康力醫藥聯網」，全力發展個人健康管理APP、診所醫師資訊看診系統（HIS）的健康照護平台，希望醫師、護理師、營養師、藥師等專業醫事人員都能運用科技、數據分析與 AI 醫療技術服務，一起守護民眾健康。

成功的秘訣：利人利己的服務初衷

勇闖商場多年，黃千芬抱著「真誠服務」的態度面對每個合作夥伴，屢屢創造市場佳績。

▲（圖／女子學提供）

10幾年來，黃千芬從一位廣告AE，到身兼4家公司的創辦人暨董事長，跨足各界領域、打造獨特商模，成為國內女性創業家的佼佼者，但當提到連續創業的成功秘訣時，她立即露出真切的神情說：「唯有多站在客戶的角度著想，不要只想著利益，才是成功的重要法則。」必須清楚地看到客戶真正的需求，再從中協助、努力，才能達到雙贏的效益。

就像健康力能獲得超過300位醫師的認可一樣，對黃千芬來說， 產品的安全與穩定度，是對醫師和消費者最大的責任；對醫師來說，能透明化檢視製作過程，親自體驗就能增加對商品的信心。如此環環相扣的原則，都是黃千芬努力想為消費者把關的真誠，經由醫師的信任和口碑傳遞，再次驗證了「對越多人好，成功率就越高」的理念。

女力展現，演繹柔軟又堅毅的韌性

黃千芬認為，一個品牌需要一個團隊的專業與付出，必須認真傾聽每個人的意見和反饋。

▲（圖／女子學提供）

「我不需要當個女強人，只須當個女性領導人。」身為高層管理者，黃千芬非常重視基層員工的聲音，讓健康力集團的向心力能夠維持在一定的水平之上。她強調，所謂董事長不是整天關起門來簽公文，而是應該去接觸市場，將好的資源運用於品牌上，開拓更多機會。正因為這股隨和與上進心，健康力的夥伴們更是以「亦師亦友」的觀點來看待她，有什麼想法都能提出討論、互相分享經驗，許多員工跟隨著她，一待就是10幾年。

因此，能做到今天這樣的成績，除了要感謝自己的勇氣以及團隊的努力外，最重要的還有女性獨有的特質。黃千芬笑說，自己的個性柔軟，外表雖非外界認定高層應有的氣勢，卻有一顆炙熱溫暖的心，能清楚訂定目標並且完成每件事；而這女性獨有的彈性特質，反而能接受來自各界的建議，用細膩的思維與覺察，了解市場第一線的生態。這是黃千芬作為健康力董事長的Sence，也是現代女性應有的態度。

對於事業成功的心法，黃千芬分享了她的座右銘：「人要做大自己，不要小看自己。 別把別人不做的事當成小事，那往往都是機會的開端。」一席話簡而有力卻充滿溫度，誰說女性天生軟弱？在黃千芬身上，我們看見的是樂觀，還有一顆勇敢、善良的心。

黃千芬小檔案

– 臺北醫學大學管理學院生物科技高階管理 碩士

– 世新大學傳播管理研究所 碩士

– 健康力股份有限公司 創辦人兼董事長

– 健康力科技股份有限公司 創辦人兼總經理

– 健康力保險經紀人股份有限公司 董事長

– 創造力國際事業／整合行銷公司 創辦人

– 社團法人台灣北醫管理協會 理事長

– 社團法人臺北醫學大學企業家班協會 理事長

– 中醫師公會全國聯合會 公關顧問

– 世新大學 校務顧問

– 今周刊 業務行銷顧問

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