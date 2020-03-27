　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

成功的第一步在於懂得替人著想！ 健康力董事長黃千芬打造品牌魅力商機

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲健康力董事長黃千芬。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

多數人聽到「董事長」這個職位，多半會帶點刻板印象：西裝筆挺、威風凜凜、不苟言笑。然而，這些充滿距離的特質，在健康力董事長黃千芬的身上卻絲毫感受不到，取而代之的是一股女性的柔軟與堅韌，眼神中的熱情散發她對創業和品牌的自我堅持。

從廣告、整合行銷到保險經紀人公司，如今再跨足醫療保健領域的健康力、健康力科技公司，不禁讓人好奇促使黃千芬不斷創業的勇氣，到底是什麼呢？

抓住市場趨勢彙整脈絡找出商機

廣告AE出身的黃千芬，個性開朗樂觀，臉上永遠掛著溫暖的笑容，即使是初次見面，都能讓人感受到她的誠懇與熱情，擁有良好溝通技巧的她，別人看起來很困難的事，對她來說永遠充滿機會，彷彿沒有什麼事情是做不到的，因為這樣業績永遠在公司前幾名，早在創業以前就累積了不少經驗和人脈，為未來的創業之路奠定穩固的基底。

黃千芬有女性勇敢堅毅的特質，她敢訂目標實現夢想，從創業以來就在做別人不敢做、別人做不到的事。

▲健康力董事長黃千芬。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

2002年黃千芬離開媒體廣告領域，自行創業開設第一家公司，專攻保險公司刊物的代編以及整合行銷與教育訓練，全盛時期同時操作17家保險公司的刊物代編業務，在市場上打出響亮的口碑和名聲。當她看到傳統紙媒逐漸式微，薄利多銷的刊物代編與寄送業務的獲利將越來越少，因而促成第二家保經公司的成立，專注於退休保險，並協助績優主管和業務員的訓練，同時，更深耕醫師責任保險市場，在醫界樹立一定的口碑與影響力。

而後，隨著食安問題一年比一年嚴重，黃千芬有感健康的重要，希望能盡一己之力， 讓消費者吃到安全、有效又信任的保健食品，便於2015年創立健康力。

300位醫師背書，打造出消費者信任的品牌

回想品牌剛創立時，不少醫師、顧問專家紛紛提醒黃千芬，以如此高規格的原料配方和查廠驗證，將來會很難做，要她做好心理準備。但她反而認為「對的事，就是要持續做下去」，始終抱著正向樂觀心態，運用過去在醫界的深厚人脈，一一登門拜訪說明，做到讓300位醫師願意為其背書，奠基健康力的品牌高度，更進一步證實黃千芬的觀點是高瞻遠矚的。

黃千芬對於商品安全把關的堅持，獲得全台灣超過300位醫師的信任與推薦，成為消費者心目中最信賴的保健品牌之一。

▲健康力董事長黃千芬。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

除了每件商品皆來自醫師的挑選與把關外，還需通過臨床實證，取得衛福部「健康食品認證」或是功效專利等規格，只要有任何一項檢驗有安全疑慮，黃千芬寧可忍痛將商品整批銷毀，直到檢驗全數通過為止。這樣的求好心切，消費者聽見了，也願意花時間等待安全高品質的商品，反映出健康力早已在保健品市場上，取得了極高的滿意度與信任。

不僅站在消費者的角度提供最高品質的保健食品，黃千芬也開始思考企業創新轉型，2018年成立第四家健康力科技公司，她引進新科技與大數據分析，積極擘畫「健康力醫藥聯網」，全力發展個人健康管理APP、診所醫師資訊看診系統（HIS）的健康照護平台，希望醫師、護理師、營養師、藥師等專業醫事人員都能運用科技、數據分析與 AI 醫療技術服務，一起守護民眾健康。

成功的秘訣：利人利己的服務初衷

勇闖商場多年，黃千芬抱著「真誠服務」的態度面對每個合作夥伴，屢屢創造市場佳績。

▲健康力董事長黃千芬。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

10幾年來，黃千芬從一位廣告AE，到身兼4家公司的創辦人暨董事長，跨足各界領域、打造獨特商模，成為國內女性創業家的佼佼者，但當提到連續創業的成功秘訣時，她立即露出真切的神情說：「唯有多站在客戶的角度著想，不要只想著利益，才是成功的重要法則。」必須清楚地看到客戶真正的需求，再從中協助、努力，才能達到雙贏的效益。

就像健康力能獲得超過300位醫師的認可一樣，對黃千芬來說， 產品的安全與穩定度，是對醫師和消費者最大的責任；對醫師來說，能透明化檢視製作過程，親自體驗就能增加對商品的信心。如此環環相扣的原則，都是黃千芬努力想為消費者把關的真誠，經由醫師的信任和口碑傳遞，再次驗證了「對越多人好，成功率就越高」的理念。

女力展現，演繹柔軟又堅毅的韌性

黃千芬認為，一個品牌需要一個團隊的專業與付出，必須認真傾聽每個人的意見和反饋。

▲健康力董事長黃千芬。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

「我不需要當個女強人，只須當個女性領導人。」身為高層管理者，黃千芬非常重視基層員工的聲音，讓健康力集團的向心力能夠維持在一定的水平之上。她強調，所謂董事長不是整天關起門來簽公文，而是應該去接觸市場，將好的資源運用於品牌上，開拓更多機會。正因為這股隨和與上進心，健康力的夥伴們更是以「亦師亦友」的觀點來看待她，有什麼想法都能提出討論、互相分享經驗，許多員工跟隨著她，一待就是10幾年。

因此，能做到今天這樣的成績，除了要感謝自己的勇氣以及團隊的努力外，最重要的還有女性獨有的特質。黃千芬笑說，自己的個性柔軟，外表雖非外界認定高層應有的氣勢，卻有一顆炙熱溫暖的心，能清楚訂定目標並且完成每件事；而這女性獨有的彈性特質，反而能接受來自各界的建議，用細膩的思維與覺察，了解市場第一線的生態。這是黃千芬作為健康力董事長的Sence，也是現代女性應有的態度。

對於事業成功的心法，黃千芬分享了她的座右銘：「人要做大自己，不要小看自己。 別把別人不做的事當成小事，那往往都是機會的開端。」一席話簡而有力卻充滿溫度，誰說女性天生軟弱？在黃千芬身上，我們看見的是樂觀，還有一顆勇敢、善良的心。

黃千芬小檔案

– 臺北醫學大學管理學院生物科技高階管理 碩士

– 世新大學傳播管理研究所 碩士

– 健康力股份有限公司 創辦人兼董事長

– 健康力科技股份有限公司 創辦人兼總經理

– 健康力保險經紀人股份有限公司 董事長

– 創造力國際事業／整合行銷公司 創辦人

– 社團法人台灣北醫管理協會 理事長

– 社團法人臺北醫學大學企業家班協會 理事長

– 中醫師公會全國聯合會 公關顧問

– 世新大學 校務顧問

– 今周刊 業務行銷顧問

延伸閱讀：

闖蕩商場 20 年，台中銀投信總經理李亞玫：「當你發自內心的『互相』，便是成功的第一步」

從補教業到管顧公司專業講師。聯聖集團總經理唐美娟：「想要累積自我經驗值，就不要怕『犯錯』！」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
鋒面雨彈襲「大雨灌11縣市」！跌10℃濕冷回冬　降雨熱區曝
楊冪久違現身！「雙頰凹陷暴瘦」網看傻：認不出
快訊／西班牙王室成員「紅公主」病逝！　生前確診新冠肺炎
退桌9成「月虧損5、600萬」！新竹知名婚宴會館熄燈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

成功的第一步在於懂得替人著想！ 健康力董事長黃千芬打造品牌魅力商機

【廣編】MITSUBISHI冒險企劃　邀全台車主解任務　

王令麟號召東森會員行動力挺　「愛心希望鳳梨」爆單狂賣2000組

媽祖聯名款納離水助抗疫　所得捐各弱勢組織防疫

吃過再酸！網友說「双響泡湯頭不行」國民老婆秒回：這次超天然　廠商狂送一萬碗挑戰你的胃

生活用品也瘋外送！量販增新據點9成門市都可送　民眾最愛下單平口褲

一秒看穿你是3歲塗鴉還是大藝術家　全新益智型手遊一玩上癮

環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

想囤衛生紙先等等　電商推「衛生紙計算機」幫算家中存量

不出國也能用舌尖環遊世界　道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

成功的第一步在於懂得替人著想！ 健康力董事長黃千芬打造品牌魅力商機

【廣編】MITSUBISHI冒險企劃　邀全台車主解任務　

王令麟號召東森會員行動力挺　「愛心希望鳳梨」爆單狂賣2000組

媽祖聯名款納離水助抗疫　所得捐各弱勢組織防疫

吃過再酸！網友說「双響泡湯頭不行」國民老婆秒回：這次超天然　廠商狂送一萬碗挑戰你的胃

生活用品也瘋外送！量販增新據點9成門市都可送　民眾最愛下單平口褲

一秒看穿你是3歲塗鴉還是大藝術家　全新益智型手遊一玩上癮

環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

想囤衛生紙先等等　電商推「衛生紙計算機」幫算家中存量

不出國也能用舌尖環遊世界　道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

瑞磁生技6月中掛牌上市　新冠肺炎檢測試劑最快4月通過美國緊急使用授權

「一個人可以過得很好」　鄧紫棋剖白情變心聲：分手從來不是適不適應的問題

才剛官宣《創造營2020》導師！　羅志祥宣布缺席：很遺憾

燦坤旗下燦星旅買主曝光！台南幫第三代危機入市「打造遊艇王國」

口罩2.0第二輪確定免抽籤！至截止共173萬人完成預購

不斷更新／NYPD新增500多名員工確診！　累積確診4122例

掌握「口罩護膚術」4大重點　防疫期也不怕粉刺痘痘來搗亂　

成功的第一步在於懂得替人著想！ 健康力董事長黃千芬打造品牌魅力商機

陳學聖：陳時中行政院副院長起跳　2022年可能選市長

富豐食品使用逾期原料肉　桃園衛生局全數封存約8千公斤

消費熱門新聞

双響泡推新品狂送一萬碗試吃

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

道地異國料理擺滿桌只要十分鐘！

一秒看穿你是3歲塗鴉還是大藝術家

日本市佔NO.1眼鏡連鎖店　海外一號店登台

防疫不外出用Wondercise在家甩油

超商領口罩4大步驟簡單上手

「口罩實名制2.0」取貨不用1分鐘

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

量販9成門市都可外送！民眾最愛下單平口褲

全聯滿額贈蔬果總動員24款免加價

東森會員行動力挺　愛心希望鳳梨爆單

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

環球母親節消費5千元賺回830元

更多熱門

相關新聞

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

減少業務員接觸！南山人壽推線上「理賠試算」服務

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，為了降低人與人直接接觸，南山人壽表示，目前已推出線上「理賠試算」服務，讓保戶可以透過網路系統試算出住院、手術的理賠給付項目與金額，了解可給付的內容，以利醫療的安排，並結合「線上申請理賠」服務，可輕鬆申辦理賠。

壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

第6家保險公司跟進！英國保誠人壽取消30日等待期

第6家保險公司跟進！英國保誠人壽取消30日等待期

生涯規劃不對　理財規劃就不對

生涯規劃不對　理財規劃就不對

三商美邦人壽宣布：今年不發放股利

三商美邦人壽宣布：今年不發放股利

關鍵字：

女子學健康力董事長黃千芬保險醫療保健廣告AE品牌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面