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第6家保險公司跟進！英國保誠人壽取消30日等待期　業界共67張醫療險「現買現保障」

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▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽宣布，取消現售10張醫療險保單的「法定傳染病30天等待期」。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

再添一家保險業者取消醫療保單等待期！英國保誠人壽26日宣布，除了率先推出新冠肺炎（COVID-19）「住院慰問金」之外，並放寬條件，取消現售10張醫療險保單的「法定傳染病30天等待期」，同時提供保戶緩繳保費的服務。這是第6家保險公司取消等待期，目前總計有67張醫療保單取消這項約定。

英國保誠人壽表示，即日起至7月底止，針對「e保庇健康保險」、「倍感安心終身醫療健康保險」等共計10張醫療險保單，取消法定傳染病30天等待期的約定。於此期間，保戶若因法定傳染病（包含COVID-19新型冠狀病毒）不幸經醫師確診需就醫，將可依保單條款約定獲得理賠，享有住院醫療的保障。

針對理賠及繳費等項目，英國保誠人壽也提供如快速理賠、理賠專線、理賠升級、保費緩繳作業等，受到疫情影響的保戶，可以填寫「災區保費緩繳申請書」，或致電向英國保誠人壽申請保費緩繳3個月。未來若疫情擴大，將統一依據政府所宣布之區域，主動給予保戶保費緩繳。同時，保戶若因新冠肺炎住進「負壓隔離病房」治療，將主動視為「加護病房」給付。

取消法定傳染病30天等待期的壽險業者，目前有國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽及三商美邦人壽，其中，國泰人壽有10張現售住院醫療險保單、中國人壽9張、南山人壽有17張醫療險、新光人壽有15張住院醫療、手術醫療及實支實付醫療等、三商美邦人壽6張住院醫療保險，加上英國保誠人壽10張醫療險，共67張保單對新冠肺炎「現買現保障」，確診肺炎即理賠。

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