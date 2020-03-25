「年度淨利創新高」要準備好IFRS 17接軌　三商美邦人壽宣布：今年不發放股利

▲三商美邦人壽宣布，今年不發放股利。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽25日召開董事會，通過2019年度財務報告案，2019年底淨值和2019年稅後淨利同時創下歷史新高，每股稅後盈餘2.29元，總資產達1.26兆元，較2018年同期成長10%；然而，為充實資本因應未來營運所需，作好「國際會計準則17號公報」（IFRS 17）接軌準備，三商美邦人壽宣布，今年未有盈餘分派計畫。

三商美邦人壽指出，2019年稅後淨利54.2億元，2019年新契約等價保費128.8億及新契約等價保費率（FYPE/FYP）38%，皆較2018年同期增加，持續提升公司新契約價值。

然而，保險業需提列多項特別盈餘公積，如收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金，及2020年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積等。三商美邦人壽表示，為充實資本因應未來營運所需，做好IFRS 17接軌準備，儲備穩健經營的能量，因此今年未有盈餘分派計畫。

此外，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，三商美邦人壽透露，公司已在第一時間即以總經理為召集人，成立應變小組指揮防疫措施，迅速完成分散職場測試演練且實際啟動異地備援，更進一步備妥核心業務居家工作機制，視疫情發展可即時調整辦公職場，達到營業不中斷的目標，隨時隨地做好為保戶提供最佳服務的準備。

三商美邦人壽表示，2019年的經營成果除了具體反映在財務表現上，強化保障型與投資型商品銷售的商品轉型策略，也為即將到來的會計準則接軌預先做好準備，在追求績效同時，更重點強調公平待客、誠實招攬，發揮保險保障功能，並持續落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向，為投資人、保戶及社會大眾創造多贏局面。