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吃麵搭訕女碩士給2萬！　「介紹工作+兒子」開進摩鐵看A片想硬來…沒得逞

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▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子假藉「介紹工作」給女碩士生，獲取對方信任後，竟想趁機硬上。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

桃園一名陳姓代書在麵店搭訕女碩士生花花（化名），以認識其兒子、介紹工作為由，帶花花南下拜訪友人，順便牽線工作事項，讓花花毫無警覺，晚上還以「明天還要去其他地方」為由，把車開往摩鐵辦理入住，不過他卻趁勢想硬上花花，但沒有得逞，擔心被抓甚至不准花花報案；一審台中地院依強制性交未遂、剝奪他人行動自由罪判他有期徒刑2年2個月、3個月，然而他卻認為花花有收下他資助的2萬元，才一同前往，決定上訴，二審台中高分院將全案駁回。

判決指出，2018年4月10日陳男見花花獨自用餐時，上前搭訕表示要用低價金額出租房子給花花，想介紹兒子給花花認識，2人互留電話後，同月12日以介紹花花到他的事務所兼差，一同外出，13日與花花一起南下拜訪友人，向大家介紹花花是他新聘的特助，讓花花鬆懈心房後，晚上便把車開往汽車旅館，以「隔天還要去其他地方」，要花花一起過夜，還保證「將來是媳婦，絕對不會亂來」，花花傻傻地相信2人共枕一張雙人床，並不會怎麼樣。

然而，進到房間後，陳男竟獸性大發，雙手緊緊的環抱花花，邊親邊磨蹭花花的左臉，花花甚至連推開的機會都沒有，後來他磨蹭一段時間後，先讓花花去洗澡，不過卻發現花花試要打給母親求救，惱羞成怒之下，直接一個撲上去，強脫花花衣褲，想要硬來，不過沒有得逞。

這還沒完，當下陳男為了暫緩氣氛，邀請花花一起觀賞成人影片，不過他卻發現花花趁他不注意時，偷聯絡弟弟與母親，擔心東窗事發，他竟強拉著花花的手，逼花花馬上搭計程車去轉運站，坐客運離開，並逼花花向家人報平安，想掩蓋整件事情，所幸花花胞弟隨即與花花聯絡上，整起事件才曝光。

陳男辯稱，2萬元是因為看花花沒有父親，想要補助對方念碩士的費用，此外花花分明收下他的資助，2人有談論到隔日出遊，花花也知道汽車旅館過夜只有一張雙人床、備好換洗衣褲，更反嗆「當時可以直接逃離，為什麼還會打給母親及胞弟」。

不過，法官不採信陳男說詞，認為資助2萬元一事不等於花花必須付出身體代價，且就花花的認知中，陳男僅單純的幫助，沒有其他意思，認為陳男說法僅想卸責而已，全案沒有再調查之必要，最終駁回上訴，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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