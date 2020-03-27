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川普簽署「台北法案」正式生效　華府高度挺台參與國際組織

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《南華早報》最新報導指出，美國總統川普（Donald Trump）26日已簽署《台北法案》（TAIPEI Act），這代表了華府對於台灣加強與其他國家關係的支持。起草法案的民主黨籍參議員康斯（Chris Coons）表示，他很高興川普簽署法案，《台北法案》釋出一個明確的訊息，也就是美國支持台灣的自由市場民主制度。

此前，美眾議院4日以壓倒性票數通過《台北法案》，隨後參議院11日以一致同意的方式通過法案。《台北法案》由科羅拉多州共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、德拉瓦州民主黨籍參議員康斯（Chris Coons）共同起草，內容指出，隨著中國加大對台灣的壓力，美國應支持台灣加強與其盟友的關係。康斯形容，北京施出「霸凌戰術」。

賈德納與康斯的聯合聲明寫道，美國應利用所有的工具來支持台灣在國際舞台的地位，這項跨越黨派的立法將向各國釋出明確的訊息，支持中國削弱台灣的舉動會面臨後果。康斯說，他很樂見川普簽署法案，使之生效。

根據《台北法案》，對於採取嚴重行為來破壞台灣的國家，美國將考慮減少與其經濟、安全、外交上的接觸。北京當局曾批評美國此舉是「干預中國內部事務」；中共外交部發言人趙立堅稱，《台北法案》嚴重破壞一中原則。

另外根據法案內容，美國應主張台灣參與所有的國際組織，台灣應在其他組織獲得觀察員的身分。目前全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）之外。

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