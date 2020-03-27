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沒養網軍！楊蕙如辯發文是要「對抗中國假消息」…檢斥辱國雙方今再交鋒

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▲楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如2月14日網軍案首度出庭時否認犯罪，並稱發文是為了「對抗中國假消息」，但檢方痛批她「侮辱大阪辦事處就是侮辱中華民國」，北院將於3月27日下午二度開庭。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

PTT帳號「idcc」於2018年間發文帶風向，疑使前駐大阪辦事處長蘇啟誠不堪輿論砲轟自殺，幕後主使楊蕙如遭踢爆後，檢方於2019年12月依侮辱公署等罪將她起訴；楊蕙如遭起訴後沉寂2個月，於2月14日出庭時否認犯罪，並稱「發文是要對抗中國假消息」，但檢方痛斥楊蕙如利用網路力量「侮辱中華民國」，雙方將於3月27日下午再度交鋒。

楊蕙如遭起訴後神隱期間，引來各界一陣撻伐，除了台北市長柯文哲要她「出來講清楚」，國民黨更祭出百萬獎金，要懸賞協尋楊蕙如，不料楊蕙如先於1月22日主動「現身」，在臉書上貼出近身拍攝邱毅的照片，嗆「我一直跟在你身邊」，並於2月14日針對網軍案首度出庭。

楊蕙如在庭上否認犯罪，並稱在「網路事業」上，檯面上所有主要政黨都曾與她接觸，她指揮網友去推「idcc」那篇文，是為了協助台灣澄清中國的造謠，完全是自發性的行為，她背後沒有業主，更沒有養網軍。

楊蕙如律師則批評檢方，在本案起訴後45天才送審、任憑輿論發酵，讓楊蕙如承受攻擊身心憔悴、人權蕩然無存，並稱楊蕙如僅指示網友「推高調」，並沒有直接侮辱公署，更否定大阪辦事處為行政機關。

但檢方表示，大阪辦事處是我國與日本間的外交代表，楊蕙如卻利用網路力量，未就具體事實辱罵大阪辦事處及公務員，文中更以「黨國餘孽」激起社會對立，嚴重傷害我國在國際間的名譽，已逾越言論自由的邊界，痛批楊蕙如「侮辱大阪辦事處就是侮辱中華民國」，並反駁律師說詞，主張大阪辦事處當然是「行政機關」，最後澄清因檢舉楊蕙如案件過多，才會讓起訴到移審間隔45天，強調過程經得起檢驗，「歡迎與本署切磋」。

雙方在庭上一度激烈爭執，讓法官不得不制止「你們一來一往要到甚麼時候？」，楊蕙如見狀隔著口罩展露爽朗笑容，不知她平時指揮「推高調」、「噓到爆」後，看著在網路上帶起的風向時，是否也如此愉悅；「網軍案」將於3月27日下午二度開庭，檢辯雙方也將再次交鋒。

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