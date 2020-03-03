兩岸網軍「終局大戰」　國防院：陸可攻擊海纜「讓台灣斷網！」

▲「網軍」問題近年引起各國政府關注。（示意圖／記者張一中攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩岸「網軍大戰」近來越演越烈，但除了發動網軍以外，中國大陸可能還會以「斷網」的手段來攻擊台灣。國防安全研究院發布的第140期《國防情勢月報》中指出，大陸可能對海底電纜進行實體破壞，切斷台灣對外網路，造成社會動盪與經濟衝擊。

報告中提到，若以大陸為假想敵，台灣發生「斷網」可能有兩個原因，一是遭受大陸網路攻擊造成網路服務癱瘓；二是大陸假訊息加上網路攻擊，造成台灣社經動盪後，台灣官方斷然決定以斷網阻卻來自大陸的網路空間攻勢。

▼海纜被攻擊的話，可能導致台灣斷網。（示意圖／CFP）

報告中指出，大陸切斷台灣網路有兩種方式，一是從國際網路治理下手，以主權議題要求變更台灣根網域名稱，例如由.「.tw」改為「.cn」，並進而要求網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）改變邊界閘道協定（Border Gateway Protocol, BGP）之國家自製系統號碼（Autonomous System Number），造成中國可以用 BGP 挾持（BGP hijacking）通往台灣的資料流量，形同以政治干預切斷台灣對外網路。

二是對台灣的海底電纜進行實體破壞，切斷台灣的對外網路，例如破壞深度小於 300 公尺、埋在大陸棚部分的海纜，或是破壞在頭城、淡水、八里、枋山的4個海纜登陸站對台灣的實體光纖電纜連結。

面對「斷網」威脅，報告中建議，台灣可使用自動識別系統（AIS）來保護電力電纜、電信電纜等海底資產，如果登陸站與海底電纜受到威脅，AIS將會自動產生警報。此外，台灣應讓國際社會深切體會利害相關性，尤其海纜在台灣中繼時，若遭受惡意斷線，不僅將造成全球資料傳輸中斷，也有資料遭駭的風險。

▼在對岸的網路攻擊下，台灣官方可能採取「斷網」措施。（示意圖／CFP）

台灣官方主動「斷網」的部分，報告中指出，若是大陸運用社群媒體製造散佈假訊息造成台灣社經動盪，在情況瀕臨失控的臨界點之前，若考慮以斷網為處置因應措施，政府就應該出手澄清，以正視聽。

報告也提到，台灣若是要藉片面切斷網路以因應中國網路攻擊或假訊息攻勢，除政府正規網路安全建制單位之外，也可考慮結合民間網路白帽駭客力抗網軍，並必須掌握網路治理的透明化原則，以事先警示並公開施行步驟的方式施行，才不至於被污名化為箝制網路言論。