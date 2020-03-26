男搶結婚金飾！被銀樓老闆「一棒敲頭」負傷就醫　高雄警3小時破案

▲內惟市場一間銀樓遭搶，3小時候宣告破案。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄鼓山區內惟菜市場26日下午2點傳出銀樓搶案，一名男子持辣椒水及BB槍進入內惟派出所斜對面巷內銀樓內，大喊自己要搶結婚金飾，銀樓老闆在過程中雖被攻擊，仍忍痛拿起木棒反擊，嫌犯頭部中棒負傷逃逸，但仍槍走價值70萬金飾，直到變賣其中2條金項鍊後疼痛難耐自行就醫，被隨後到醫院訪查的警方逮捕，不過男子因頭部受傷，目前正在開刀中，從案發到破案僅3小時。

警方表示，顏姓男子當時持辣椒水及BB彈衝入銀樓內，大喊要搶結婚金飾，隨後就攻擊銀樓老闆並搜刮櫥櫃內的8條金項鍊，不過老闆強忍劇痛，趁機拿起櫃台下的木棒敲擊顏男頭部，顏男被反擊後負傷逃跑，過程中因步伐不穩連續跌倒2次。

▲偵查隊長黃錦富說明偵辦過程。（圖／記者洪正達攝）

顏男得手7條金項鍊後，隨後就將其中2條項鍊變賣16萬元，再自行前往醫院急診，不過，警方在案發後已組成專案小組調閱沿線監視器並訪查市區各大醫院，最後在新興區一間醫院內發現顏男，隨後就在他騎來機車上發現金飾及變賣所得金額，不過顏男傷勢需開刀，詳細動機仍待出院後偵訊才能釐清。

▲顏男得手的8條金項鍊，其中有2條已變賣。（圖／記者洪正達翻攝）



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