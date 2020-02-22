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社會 社會焦點 保障人權

獨／里長怒轟「怎麼沒開雲梯車來救兔子！」　現場影片曝！消防隊好委屈

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區發生一起兔子受困2樓採光罩的案件，里長透過派出所轉報給消防隊，消防隊員前往查看一後，里長相當不客氣，質疑消防隊員沒有積極處理，甚至沒有開雲梯車過來，整段影片都被民眾給錄了下來，認為消防隊員太委屈，因為救援動物案件已經交由動保處來負責，看不下去的民眾將影片交給了《ETtoday新聞雲》投訴，而記者求證被指控的里長，里長說：「我對消防隊效率不滿意」。

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議，還拿出手機蒐證表示要投訴             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市119在21日晚間8點35分接到轄區警方通報，表示有動物救援案件，119通知高桂消防隊出勤查看了解，但是一抵達現場之後，就看到里長似乎不太高興，透過爆料民眾提供的影片，聽見里長一度拿出手機錄影，表示要對出勤隊隊員來投訴，但是隊員表示兔子所在的位置是在大約二層樓高的採光罩，如果要站上去可能有踩破摔下的風險，先別提賠償的問題，同時也提醒里長，消防隊的工作是在「人命搶救」，但是里長聽不下去，還質疑知道有危險，為何不開雲梯車來，讓消防隊員一度很無言，只好請里長打電話給119請勤指中心派遣。

爆料民眾表示自己全程目擊，轉述當時的情況，總共有2個消防隊員以及2個義消共同抵達，同時也帶了網子來，但是里長似乎不太滿意，所以消防隊連跑了兩趟，甚至還要求加派雲梯車前來，爆料民眾說：「消防車輛是拿來救人的，並不是拿來救小動物」，但是不管消防隊員怎麼解釋，里長並不接受，甚至拿手機拍消防員說要投訴：「救災不力，如果這是災難的話，消防隊來太慢了」。發生這樣的情況，目擊民眾轉述看到消防員很無奈。

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這位目擊民眾更是加碼爆料，這隻受困二樓的兔子已經受困五天：「也不是今天才看到，也不是晚上才看到，動物救援的案件都是由消防隊處理的話，那人命誰來保護他，而且明知道採光罩有危險性，還報案，而且兔子也在上面五天了，這也說不過去」。

記者透過電話訪問採訪這名里長，里長先是說自己是「大嗓門」，所以並沒有罵消防員，里長指出自己不滿意的點：「三四十分鐘後才來，三四十分鐘來了又沒帶半樣，看一看就又回去了，若是這時候家裡有發生什麼重大事故，也不能因為是一隻兔子，這是處理態度，態度問題」。

里長還提到消防隊是24小時為民服務，就像是自己當里長一樣：「里長若是不理里民，沒有作為，也是會對里長失望，我積極處理」。而且兔子被消防員救了下來，不少民眾也肯定里長作為，還在臉書發文謝謝里長。

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲里長要消防隊員開雲梯車救兔子惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者求證消防隊，消防隊表示因為出勤車輛是屬於警備車，而且不是搶救人命，不能鳴笛警示，而且就算能夠鳴笛，還不是剛發生鳳翔消防分隊水箱車被撞翻車，所以在沒鳴笛的情況下，當然得遵守交通規則。

高雄市消防局勤指中心說，動物救援案子現在處理方式是：「自103年9月15日起每日上午8時至晚上23時30分（含假日、例假日）由高雄市動物保護處負責，晚上23時30分至翌日8時，由消防局負責。另有那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林及甲仙區全天候由消防局負責」。這起案件報案時間是在晚間八點三十五分。

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