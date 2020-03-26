奪命還絕後！　新冠病毒「攻擊睪丸」將造成男性不育

▲新冠病毒攻擊睪丸。（圖／路透社）



記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒攻擊睪丸功能有了首個間接的臨床證據！大陸研究人員對比81名育齡男性新冠患者和100名年齡相仿的健康男性後發現，性激素水準為新型冠狀病毒影響男性性腺提供了首個臨床證據。研究人員再次提醒應關註育齡男性患者的生殖功能。

據《澎湃新聞》報導，武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等人近日在預印本網站MedRxiv（未經過同行評議、未正式發表）上傳了一篇論文，題為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》（Effect of SARS-CoV-2 infection upon male gonadal function: A single center-based study）。

81名男性新冠患者於3月5日在3月18日期間入住武漢雷神山醫院，年齡從20至54不等。研究對比81名育齡男性新冠患者和100名年齡相仿的健康男性後發現，前者的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水準顯著升高，睪酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。

LH是由腺垂體細胞分泌的一種糖蛋白類促性腺激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。論文作者認為，雖然精液參數才是生殖腺功能的直接反映，但上述指標的改變也為新冠攻擊睪丸功能提供了首個間接的臨床證據。

2月中旬，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等關注到一部分新冠患者出現腎功能異常甚至損傷。在驗證新冠攻擊靶點在腎臟高度表達的同時，他們還意外發現這類靶點在睪丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。2月下旬，美國國立衛生研究院（NIH）的兩個研究者同樣指出新冠病毒的靶點主要富集於睪丸中的精原細胞、間質細胞和支援細胞。

從理論上來說，任何有這種靶點的細胞都易受新冠病毒攻擊。而且，因為血睪屏障無法完全隔離病毒，相比起細菌感染通常侵襲附睪和副腺，血液中的病毒主要攻擊睪丸。茲卡、伊波拉、馬堡病毒等都曾在男性睪丸和精液中被發現，並引起性傳播。HIV和腮腺炎也可誘發睪丸炎甚至不育症，而與新冠具有同樣靶點的SARS，曾被發現引起睪丸炎。

綜上，研究人員推測，新冠感染可能會使細胞與生殖相關的功能被抑制，從而生精失敗。不過，這個推測此前尚未得到臨床驗證。

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