花蓮檢疫所遭嫌如監獄　莊人祥：「一天只收250元」英情侶自述沒錢住旅館

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

英國情侶抱怨台灣檢疫所條件差，沒有熱水、食物品質差，就像住在監獄一樣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該情侶自述沒錢住檢疫旅館才會安排到花蓮縣府規劃的檢疫所，吃住收費每天僅250元，熱水問題也在入住當日凌晨2時就已經修好了。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中記者會中表示，經查證，確實有這樣的人在，但台灣絕對沒有虧待他們，如果他們有需要的話，可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。

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莊人祥說明，這兩人是14日入境台灣，由於從歐洲入境需居家檢疫，原本規劃安排至民宿住14天，但對方自述沒有錢，才在15日安置到某處（地方政府檢疫所），每天吃加住收250元。至於熱水問題，已經在入住當天凌晨2點修復。莊人祥也說，「如果英國人突然想起來有錢的話，也可以安排好一點的地方」。

BBC報導指出，一對來自英國的情侶3月初抵達台灣，原訂繼續飛往澳洲，但因為新冠肺炎疫情爆發，取消澳洲行程後待在台灣，原想在居住的飯店隔離14天，不過隨後又被救護車載往他處。

28歲的英國籍女子道森（Natalie Dawson）母親韋佛（Jill Weaver）向BBC表示，道森原本向衛生單位表示，他們願意在原本居住的飯店內進行隔離，但過沒多久，就被救護車帶往「未知地點」隔離。

韋佛說，隔離的地方就像監獄一樣，「他們被鎖在裡面，出不去」、「有人一天幫他們送三次食物，但品質很差，份量也很少」、「房間很髒，他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

韋佛表示，道森患有腹部疾病，飲食必須經過特別處理，而替她送食物的人員也已同意協助，「他們必須被隔離這沒有問題，也沒有任何異議，但重點是他們所處的條件」、「他們被這樣對待是不對的，這是非常糟糕的事。」