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以動植物生態為主題　新竹動物園圖書館28日開幕

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▲新竹市圖書館動物園分館即將於明(28)日與新竹市立動物園一同盛大開幕啟用 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市圖書館動物園分館28日與新竹市立動物園一同盛大開幕啟用 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市圖書館動物園分館即將於明(28)日與新竹市立動物園一同盛大開幕啟用，從孩子的角度出發，館內規畫結合「閱讀、教育、生態、自然」四大功能，成為最具特色的圖書分館，館藏以豐富的動植物為主，設計融入綠色系為主色，讓孩子倘佯在輕鬆自在的閱讀環境中，並收藏曾於園內生活，珍貴的大象綾子骨骼標本，動物園分館位於動物園區內的百年大道旁，設計精緻，結合18公頃大的新竹公園，成為大小朋友探索與閱讀生態及生命知識教育的最佳學習場域。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，動物園分館是座「主題圖書館」，館藏以動植物及親子類，館內設計以「動物園」為主視覺並融入大自然元素，指標圖示採用動物造型，並展示 2公尺高的大象綾子標本，讓動物園分館化身大自然教室，藉由動植物的主題書籍，連結周邊的動物園及昆蟲館，進而實地探索園內動植物。

文化局也說，108年12月28日起至109年3月31日止，動物園分館以主題策展方式，展示「相遇」、「給予」、「修復」、「離別」四個生命教育主題，落實生命教育，提供孩子豐富的生態探索環境，體驗動物從書中躍然於眼前的驚喜感。

新竹市長林智堅表示，他上任以來最重視教育工作的規劃，特別是閱讀與運動習慣的養成，書籍是給孩子最貴重的禮物，新竹市政府近年來積極規劃推動圖書館設置計畫，除了將投入8.5億興建新竹市圖書館新總館外，也積極規劃龍山分館、關東客家主題圖書館及兒童探索館等，讓孩子看書、動手做、親身體驗，實踐書本上知識，並舉辦兒童藝術節、兒童影展、仲夏藝文季等活動，打造一個永續發展的兒童城市。

文化局指出，新竹市圖書館動物園分館以「兒童」角度出發，以天井採光、輔以樹幹般的落柱，創造舒壓溫馨的氛圍，規劃「閱讀角」讓孩子擁有自己的閱讀秘境、配合小孩身高方便拿取的書櫃、親子廁所等，皆為孩子量身訂做，啟用後將不定期舉辦說故事活動，讓動物園分館結合閱讀、教育、生態、自然，成為新竹市一個嶄新的親子共享閱讀空間。

文化局表示，動物園分館除了提供實體圖書，更升級數位科技設備，提供自助借書機、電子書閱讀、導入HAMI電子書城App服務等自動化設備，民眾可利用手機、平板電腦等智慧型載具，在圖書館場域閱讀高達180種期刊、報紙及精選電子書，讓閱讀不受場地、時間、載具的限制，隨時享受閱讀。

文化局提到，動物園分館開館時間為週二至週日9:00-17:00，預計每週六、日安排說故事活動。配合動物園分館啟用，文化局設計全新動物園主視覺借閱證，同時將全市公共圖書館之借閱冊數由10冊提高至15冊，鼓勵民眾多多閱讀，人手一書，讓書香吹進整個城市。

相關資訊可上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/ 瀏覽查詢，洽詢專線03-5426508，或撥打1999為民服務專線。

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