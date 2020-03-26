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社會 社會焦點 保障人權

國道滑手機被閃燈按喇叭　他逼車又蛇行挑釁！罰款+吊照3個月

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記者陳以昇／新北報導

國道1號汐五高架橋一位民眾發現前方一部黑色休旅車駕駛在滑手機，對他閃燈及按喇叭示警後超前，黑車駕駛疑似不滿，加速追上，在國道上驟降車速逼車，更左右飄移蛇行，影響用路人安全，民眾事後將影片貼網，警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

▲▼黑車駕駛國道滑手機被閃燈鳴喇叭，不滿上前逼車、蛇行，民眾將影片貼網檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黑車駕駛國道滑手機（紅圈處）被閃燈鳴喇叭。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日晚間7時許，一名王姓民眾開車行駛在國道1號汐五高架橋南下約25-30公里處，見一部黑色休旅車行駛龜速，時快時慢，還與前車相隔7、8個車身，接近一看，黑車駕駛竟在滑手機，他先閃燈示警，駕駛不以為意還刻意放慢速度，民眾隨即加速超車。

▼黑車駕駛不滿上前逼車、蛇行。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黑車駕駛國道滑手機被閃燈鳴喇叭，不滿上前逼車、蛇行，民眾將影片貼網檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黑色休旅車不甘示弱踩油門追上，在民眾車前驟降車速挑釁，更不顧壅塞車流及其他用路人安全，在內側及中間車道使出「神龍擺尾」，左右飄移蛇行；事後王男氣的將車內行車記錄器影片貼到臉書爆料公社「我按你喇叭按到你把手機放了下來，我超你車！結果你也跟著超我車，還在我前面演了神龍擺尾？」

國道警察大隊請王男提出檢舉，表示黑色休旅車在車道上蛇行及不當方式危險駕車，已明顯影響其他用路人行車安全。依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕車製單舉發，處新臺幣6千以上，2萬4千元以下罰鍰，並吊扣牌照三個月。

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▼民眾將影片貼網檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黑車駕駛國道滑手機被閃燈鳴喇叭，不滿上前逼車、蛇行，民眾將影片貼網檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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