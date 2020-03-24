快訊／國道林口車禍13傷！滑冰校隊北上撞工程車　師生送醫

▲國道1號北上42.7公里發生車禍，造成13名師生受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者柯沛辰、沈繼昌／新北報導

國道1號北上42.7公里處24日晚間8點20分發生一輛校巴與工程車撞擊事故，造成13人受傷，分別送往林口長庚、桃園榮總及桃園敏盛醫院救治。

中型巴士上載有國、高中師生，為滑冰校隊，由老師帶隊要到台北。不料巴士司機疑似未注意車前狀況，撞擊正在撿拾掉落物的緩撞工程車。

由於事故占用內線及中線車道，一度造成車流回堵。警消到場後，確認雙方酒測值為零，並將13名傷者送醫救治。

據了解，工程車無人送醫，中巴30歲張姓駕駛也無大礙，送醫的13人皆為中巴上的師生。



傷者名單：



1.張姓少年，18歲，意識清醒，右膝疼痛，送長庚醫院

2.王姓少年，17歲，意識清醒，鼻子與左手背擦傷，送長庚醫院

3.蘇姓少年，18歲，意識清醒，右小腿擦傷，送長庚醫院

4.蔡姓男子，62歲，意識清醒，腹痛，送長庚醫院

5.翁姓少年，16歲，意識清醒，右眉撕裂傷，送長庚醫院

6.張姓少女，14歲，意識清醒，送敏盛醫院

7.陳姓少女，17歲，意識清醒，送敏盛醫院

8.林姓少女，17歲，意識清醒，送敏盛醫院

9.蘇姓男子，21歲，意識清醒，送敏盛醫院

10.劉姓男童，12歲，右手臂疼痛，送桃榮醫院

11.楊姓少年，13歲，雙膝疼痛及嘴唇2公分擦傷，送桃榮醫院

12.廖姓少年，18歲，頭部及右手臂疼痛，送桃榮醫院

13.洪姓少年，14歲，頭部及左膝疼痛，送桃榮醫院