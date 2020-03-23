苗栗婦收到「豬頭、冥紙」嚇破膽　檢：只是觸霉頭，不算恐嚇　

▲老婦在自家門口收到一箱保麗龍，裡面裝有一顆生豬頭及冥紙，當場嚇破膽。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名吳姓老婦，2019年8月時在自家門口撿到一箱包裹，打開一看赫然發現裡面是一顆生豬頭，底下更撲滿冥紙；眼前景象把老婦嚇得半死；經報警後警方追查到1名江姓男子到案，依恐嚇危害安全罪嫌送辦，但苗栗檢方認為豬頭、冥紙只是讓人觸霉頭、沾晦氣，不構成恐嚇危害安全罪，以不起訴處分。

吳姓老婦在2019年8月14日下午正要回家時，在自家門口發現了屬名「吳順龍」的包裹，吳婦不疑有他，直接打開這個包裹，但裡面卻是一顆生的豬頭，墊滿了冥紙，嚇的趕緊把兒子叫回家；婦人兒子表示，保麗龍箱上屬名「吳順龍」，雖說自己也姓吳，但家裡卻沒有這個人，也感到莫名其妙，自己與家人住在這裡將近30個年頭了，也從未與人結怨，更不懂這包裹為何會出現在自家門口，遂趕緊報警處理。

▲保麗龍箱上屬名吳順龍，但吳家卻沒有這個人。（圖／ETtoday資料照）

警方表示，追查到1名26歲的江男，但江男辯稱自己是受1名不知名的大哥委託，將保麗龍送往此地，但他找不到地址，才隨便把保麗龍放置在同樣「姓吳」人家門口，根本也不知道裡面裝有什麼；但吳姓老婦被這箱東西嚇到整日提心吊膽，對江男提告恐嚇危害安全罪。

但檢方認為，雖說豬頭與冥紙有詛咒他人的用意，但箱內放置這2樣東西，並無其他恐嚇字句或是槍、彈、刀械等危險物品，雖令人心生觸霉頭之感，或因而產生心理影響，行事有所忌憚，但此等詛咒、意欲傳染不幸的行為，是否會實現繫諸於鬼神，非人力所能直接或間接支配掌控，客觀上尚不足以使一般人心生畏怖，故難認江男已觸犯刑法恐嚇危害安全罪。

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