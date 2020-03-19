游錫堃：新泠戰國際局勢　盼台灣與新加坡有更多合作

▲游錫堃接見新加坡駐台北商務辦事處商務代表大使葉偉傑。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃19日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪痛下，接見新加坡駐台北商務辦事處商務代表大使葉偉傑等一行3人。游錫堃表示，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，希望台灣跟新加坡之間能有更多的合作。

游錫堃歡迎葉偉傑來台履新，並對葉偉傑在外交領域的專業和豐富歷練表示肯定。游錫堃提到，自己早在20多年前就到過新加坡參訪，當時覺得新加坡城市規劃和都市發展做得相當好，之後擔任宜蘭縣長時，就邀請時任新加坡城市發展局長劉太格前來協助宜蘭整體城鄉規劃。

除了都市規劃，游錫堃也稱許新加坡在經貿、製造業、國際關係等各方面的表現相當亮眼，新加坡模式值得台灣學習，尤其最近的新冠肺炎疫情，新加坡同樣控制得宜，令他感到敬佩。

▲游錫堃接見新加坡駐台北商務辦事處商務代表大使葉偉傑。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃談到，自從香港反送中、中美貿易戰、新冠肺炎等事件後，民主自由體制和專制政權間的矛盾愈益明顯，中美衝突日益加劇，新圍堵之勢儼然成形。

游錫堃認為，台灣和新加坡同屬華人圈中自由民主的社會，在未來可能形成新泠戰的國際局勢中，院長希望台灣跟新加坡之間能有更多的合作。



葉偉傑表示，新加坡和台灣有很多相似的地方，同樣都是夾在大國間求生存的小國，因此彼此間的經驗分享和交流相當重要。葉偉傑說，新加坡有許多地方也要向台灣學習，就他所知，今年台灣大選期間，就有星國議員來台考察，希望游錫堃未來有機會也能到新加坡訪問，促進雙邊的互動交流。

▼游錫堃接見新加坡駐台北商務辦事處商務代表大使葉偉傑。（圖／游錫堃辦公室提供）



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