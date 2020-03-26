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果斷放棄81萬零用錢！　留美陸生求爸爸「買私人機票」：我要回家

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▲美國,加州,墨西哥,下加州,提華納,Tijuanam,口罩,衛生紙,搶購,囤貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國搶購衛生紙人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合編譯

新冠肺炎在全球大流行，許多家境富裕的大陸留學生為了回家，拜託父母買下高價機票。上海一名律師透露，自己在美國的女兒甚至捨棄了18萬人民幣（約81萬元新台幣）的零用錢，選擇買私人飛機機票回家。

根據路透社報導，上海律師Jeff Gong表示，自己的女兒在美國威斯康辛上高中。他透露，「我的女兒求我讓她回家，她告訴我『爸爸，我不想要錢，我只想要回家』」。

美國的感染數超過5萬後，許多在美國的大陸留學生都爭先恐後的逃離，但是航班不斷大減，載運乘客的能力也大減。航空數據提供商VariFlight資料顯示，在24日往返大陸的3800個商業航班中3102個已被取消。

▲▼ 美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國疫情持續擴大。（圖／達志影像／美聯社）

因此許多人轉往購買「私人飛機」機票，多名留學生一同包機回國，但是很快地包機也滿了，價格也跟著水漲船高。為了禁止這樣的現象，北京已經禁止從國外租用所有包機，預計上海也會很快跟進。香港與澳門則已經暫停轉機。

私人包機公司Private Fly的加西亞透露，目前中國註冊飛機無法在美國降落，而美國註冊飛機則無法在中國降落，針對目前美中航線的需求進行查詢，公司正在與其他的遠程飛機營運商合作。

►戴口罩更要保養

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