雲端最前線／連日確診雙位數！台灣「可能封城」？

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台灣確診個案，雖然近期大多都是境外移入，但連日都以雙位數增加，開始有人擔心台灣有沒有「可能封城？」指揮中心強調，相關配套都已經做好，但台灣還不到封城條件，必須要有明顯的社會性傳播、本土性病例大爆發才會考慮，目前仍把以防堵為首要工作，並呼籲百人以上聚會應該停辦！《雲端最前線》26日邀請醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲新北社區感染大規模防疫演習，醫護兵著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

世界衛生組織（WHO）於台灣時間26日凌晨1點開記者會，呼籲全球各國「停火」。譚德塞表示，一些國家要求人們待在家裡，或是阻止人民移動，是在爭取時間，並減少衛生體系的壓力，「但這些措施本身並不能消除流行病」。他認為，重點是阻止病毒傳播及搶救生命，呼籲採取「封鎖」措施的國家，利用這段時間來「攻擊病毒」，觀察每一個疑似病例，加強檢測。

3月份新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，全球多國陸續鎖國、封城、居家令，多家大型跨國企業暫時關廠或門市暫停，加上國際油價大跌，引發全球股市激烈震盪，恐慌跌勢更甚2008年金融海嘯。統一大中華中小基金經理人郭秉修表示，目前各國皆傾注資源與人力加速研發疫苗及治療藥物，短期企業營運及獲利會受影響，但疫情會過去，預期未來經濟走勢可望呈現「U」型回升。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。